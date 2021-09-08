9 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 9 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

9 Mayıs tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedir. Burçlar insanların kişilikleri ve karakterleri ile ilgili bilgi vermektedir. Kişiler kendi burçları ve çevrelerindeki insanların burçlarını araştırarak burç uyumlarını kontrol edebilmektedir.

9 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

İnsanlar doğum tarihine göre hangi burç olduklarını bulabilirler. 9 Mayıs tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğan kişilerin burcu boğa olmaktadır. 9 Mayıs doğumlular boğa burcunun tüm özelliklerini taşımaktadır.

9 Mayıs Yükseleni Nedir?

Güneş burçları daha genelken yükselen burçlar daha kişiseldir. Çünkü yükselen burcu öğrenmek için kişilerin doğum saatlerini bilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yükselen burçları kişiler ile ilgili daha çok bilgi vermektedir.

9 Mayısta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

9 Mayıs tarihinde doğan boğa burçları tüm dikkatini yaptıkları işlere vermektedir. Bu nedenle de oldukça başarılı bir kariyerleri vardır. Arkadaş ve aile yaşamlarında son derece güvenilir bir tutum sergilerler. Bu nedenle çevreleri tarafından sevilip sayılırlar.

Boğa burcu insanı, çevresindeki kişilere yardımcı olmaktan zevk almaktadır. Güven bu burç insanı için çok önemlidir. Yaşamları boyunca bunu ararlar. Bu nedenle riske girmeyi seven insanlar değillerdir. Bir amaç uğruna oldukça sabırlı tutum sergileyebilirler. Bu halleri diğer insanları şaşırtacak derecede olabilmektedir.

Boğa burcu insanı sıcakkanlı bir yapıdadır. Çevresi tarafından aranılan insanlardır. Somut konular ile ilgili konuşmayı severler. Çoğunlukla doğadan örnek verirler. Ruhsal anlamda da doyuma ulaşmış kişiler olduğunu söylemek mümkündür. Bir olayın organizasyonu sırasında rahatlıkları her zaman ön planda olur. Kendi zevklerini her zaman ön planda tutmaktadırlar.

9 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 9 Mayıs Ne Günü?

4 Mayıs ile 10 Mayıs arası İş Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır. Dolayısıyla 9 Mayısta bu hafta içerisinde yer almaktadır.

9 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1955 yılında anneler günü ilk defa ülkemizde kutlanmıştır.

1955 yılında Batı Almanya da NATO'ya katılmıştır.

1868 yılında Nevada isimli eyalette Reno şehri kurulmuştur.

9 Mayısta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1969 Deniz Özerman - Türk sinema ve dizi oyuncusu

1952 Hakan Altıner - Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1984 Berk Cankat - Türk oyuncu

9 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1993 Ryosuke Yamada - Japon sanatçı

1987 Kevin Gameiro - Fransız milli futbolcu

1982 Kim Jung-woo - Güney Koreli Futbolcu

9 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

9 Mayısta doğan anime karakteri yoktur.