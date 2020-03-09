9 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 9 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 9 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 9 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 9 Mart günü neler bekliyor? İşte 9 Mart günlük burç yorumlarınız...

9 Mart Koç burcu yorumu

Arkadan dönen işlere dikkat etmelisiniz.

9 Mart Boğa burcu yorumu

Güzel fırsatlarınız söz konusu olabilir.

9 Mart İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde dengede kalmaya özen gösterin.

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9 Mart Yengeç burcu yorumu

Bir plan içine girmeye cesaretli olun.

9 Mart Aslan burcu yorumu

Kendinizi geri plana çekmeniz yararınıza olacaktır.

9 Mart Başak burcu yorumu

Yanılgılara neden olan durumlardan uzak durmanızda fayda var.

9 Mart Terazi burcu yorumu

Kaygılarınıza cevap bulmak isteyebilirsiniz.

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9 Mart Akrep burcu yorumu

Eleştirilere karşı daha tahammüllü olmalısınız.

9 Mart Yay burcu yorumu

Önemli konuşmalar içinde olacaksınız.

9 Mart Oğlak burcu yorumu

Yeni görüşler belirlemeli ve yeni fikirler içinde olmalısınız.

9 Mart Kova burcu yorumu

Sıkıntılı ve huzursuz bir tavır içinde olmayın.

9 Mart Balık burcu yorumu

İçinizdeki kırgınlıkları bir kenara bırakın ve ilerleyin.