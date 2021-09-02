8 Nisan hangi burç ve burcu ne? 8 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

8 Nisan günü doğan kişiler, yaratıcı, kendinden emin ve aynı zamanda da çok zorlayıcı kişilerdir. Bu burcun insanları oldukça keskin bir sinir sistemine sahiptir. Hayatta karşılaşabilecekleri pek çok duruma karşı çok kolay bir şekilde adapte olabilirler.

8 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Mart ile 20 Nisan arasında doğan kişiler, Koç burcuna sahip olur. Aynı zamanda 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğan kişiler ise, Boğa burcu olur. Nisan ayının ayın 20'sine kadar doğan kişiler koç, 20'sinden sonra doğan kişiler ise, boğa burcu özellikleri taşır. Bu durum, her yıl için aynıdır.

8 Nisan Yükseleni

8 Nisan tarihinde doğan kişilerin yükseleni doğum saatine göre değişiklik gösterir. Doğduğunuz saate göre yükselen burcunuzu kolayca hesaplayabilirsiniz.

8 Nisan Doğanların Özellikleri

8 Nisan günü doğan kişiler, koç burcunun karakteristik özelliklerini taşır. Koç burcu olan kişiler, nisan ayında doğar. Bu kişiler, ilgiyi çok severler ve de kendileri ile vakit geçirilmesinden çok hoşlanırlar. Ani duygu değişimlerini çok sık yaşayabilirler. Özellikle de 20 Nisan'dan sonra doğan kişiler, kendisine karşı istemedikleri davranışları, karşı tarafa da kolaylıkla belli edebilirler. Aynı zamanda koç burçları çok dinamik ve cesur bir kişiliğe sahiptir. Ruhlarında hep küçük bir çocuk saklıdır ama bir o kadar da kararlıdır. Çeşitli aktivitelerde ve yarışmalarda yer almayı çok severler.

8 Nisan Özel Bir Gün müdür? 8 Nisan Ne Günü?

8 Nisan günü, Miladi takvime göre yılın 98. günü, artık yıllarda ise, 99. günüdür. Aynı zamanda 8 Nisan,

Fırtına: Kırlangıç Fırtınası

Dünya Romanlar Günü

8 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1730 yılında New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.

1820 yılında Milo Venüsü heykeli, bir Ege adası olarak bilinen Melos'ta bulundu.

1923 yılında Mustafa Kemal 9 Umde’yi açıkladı.

1946 yılında Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı. Daha sonra örgütün ismi ise, Birleşmiş Milletler oldu.

1993 yılında Fransa'nın Breton bölgesinde yapılan kazılar sonucunda, ünlü çizgi roman kahramanı olan Asterisk'in yaşadığı köyün bulunduğu söylendi.

8 Nisanda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

8 Nisan’da doğan yabancı ünlüler Kofi Annan ve Robin Wright'tir. 08 Nisan doğumlu olan Türkler ise, Armağan Çağlayan ve Funda Arar'dır.

8 Nisanda Doğan Anime Karakterleri

8 Nisanda doğan ünlü anime karakteri, Tamaki Suou - Ouran Koukou Host Club'dır.