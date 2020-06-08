8 Haziran Pazartesi Günlük Burç Yorumları

8 Haziran Koç burcu yorumu

Eş ve ortaklık ilişkilerinizde konuşulması gereken bazı konuların açığa çıkması yaşamınızda bazı duygusal krizlerin oluşmasına neden olabilir. Aşk hayatınızla ilgili çevrenizden duyacağınız sözleri pek önemsemeyin.

8 Haziran Boğa burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili konularda geçmişte yapmanız gereken şeyleri ertelemeniz birtakım sorunları oluşturmuş olabilir. Bugün bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Yeni bir başlangıç hissi iyi gelecektir.

8 Haziran İkizler burcu yorumu

Bugün yaşadığınız bir olay karşısında gösterdiğiniz tavır size güven duyulmasını sağlayabilir. Tarafsız ve objektif tavrınız sayesinde birçok kişiye örnek olabilirsiniz.

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8 Haziran Yengeç burcu yorumu

İlişkilerle ilgili ani yön değişikliği içinde olabilirsiniz. Bu değişimle beraber yeni kararlar alabilir ve yaşamınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

8 Haziran Aslan burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz emeklerin karşılığını görebileceğiniz bir dönem başlıyor.

8 Haziran Başak burcu yorumu

Sevgiye karşı yaklaşımınızda beklentileriniz artıyor olabilir. Belki de özlemleriniz artıyor. Bunun hırçınlığı ile suçlayıcı olmayın.

8 Haziran Terazi burcu yorumu

Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenme konusunda cesaretlendirebilir. Yanılgılara açık olan bugün temkinli olmanızda fayda var.

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8 Haziran Akrep burcu yorumu

Bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve bugün dost ve düşmanlarınızı ayırt edebilirsiniz. Bu sizin için biraz zor olsa da sonunda karlı çıkan siz olacaksınız.

8 Haziran Yay burcu yorumu

Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar olabilir. Bunun üzerine sert tepki verebilir ve karşı tarafa sınırınızı koyabilirsiniz.

8 Haziran Oğlak burcu yorumu

Bugün sizin dışınızda gelişen olaylara karışmamayı özen gösterin. Yeni normale döndüğümüz bugünlerde, kariyerinizde belirsizlik sizi kaygılandırmasın. Aksine daha yükseleceğiniz günler söz konusu olacaktır.

8 Haziran Kova burcu yorumu

Yaşamınızda yeniliklere yelken açmak isteyebilir ve karşınıza çıkan teklifleri değerlendirebilirsiniz.

8 Haziran Balık burcu yorumu

Eğitim planları ile ilgili konular bugünkü gündeminizi oluşturabilir. Özel İlişkilerinizde ise ısrarcı davranmak yerine daha sabırlı davranarak olayların gidişatını değiştirebilirsiniz.