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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor?
Astro Gündem

6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor?

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6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor?
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"Yaklaşık 1 ay önce Aygül Aydın'ın bahsettiği Mars gerilemesi geldi! Bu Mars retrosunun burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Aygül Aydın'dan değerli bilgiler..."

6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...Yaklaşık 1 ay önce Aygül Aydın'ın bahsettiği Mars gerilemesi geldi! Bu Mars retrosunun burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Aygül Aydın'dan değerli bilgiler..4:56 Koç7:40 Boğa9:50 İkizler12:00 Yengeç15:34 Aslan18:14 Başak19:28 Terazi21:14 Akrep23:12 Yay24:58 Oğlak28:55 Kova31:13 Balık
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