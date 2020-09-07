6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor?
"Yaklaşık 1 ay önce Aygül Aydın'ın bahsettiği Mars gerilemesi geldi! Bu Mars retrosunun burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Aygül Aydın'dan değerli bilgiler..."
6 - 13 Eylül Haftası Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...Yaklaşık 1 ay önce Aygül Aydın'ın bahsettiği Mars gerilemesi geldi! Bu Mars retrosunun burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Aygül Aydın'dan değerli bilgiler..4:56 Koç7:40 Boğa9:50 İkizler12:00 Yengeç15:34 Aslan18:14 Başak19:28 Terazi21:14 Akrep23:12 Yay24:58 Oğlak28:55 Kova31:13 Balık