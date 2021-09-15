31 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 31 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kişiler hakkında fikir vermektedir ve günlük bir biçimde işlerde öngörüleri belirtmektedir. Pek çok kişi günlük olan burç yorumlarını dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Yıllık, aylık veya haftalık şekildeki burç yorumları da sık olarak takip edilmektedir.

31 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

31 Temmuz tarihinde doğan insanlar Aslan burcuna ait olmaktadır.

31 Temmuz Burcu Yükseleni Nedir?

31 Temmuz günü içerisinde saat aralıklarının yapısına göre yükselen burç farklılık göstermektedir. Örnek olarak verilirse saat 00.30 ile 01.30 arasındakilerin yükseleni İkizler, 02:00 ile 04:00 arasındakilerin yükseleni Yengeç, 04:30 ile 06:30 saatleri arasındakilerin ise yükseleni Aslan burcu olmaktadır. Yükselen burcu Aslan olan kişiler tamamen Aslan burcunun fonksiyonlarını taşımaktadır. Yükselen burcu aslan olan kişiler bir hayli çalışkan insanlardır ev yaşam standartlarını yükseltebilmek amacı ile canla başla çalışabilmektedirler.

31 Temmuz Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu olan insanı önder olan insanlardır. Hayatlarında başka kişileri de yönlendirmek ve onlarında yaşamlarında öncü olmak istemektedirler. Bu nedenle Aslan burcunu tanımlayabilen en iyi kelime “yönetim” kelimesi olmaktadır. Organizasyonları çok sevmektedirler. İyi niyetli ve oldukça konuşkan olan insanlardır. Güçlü olmayı başaran ve zor anlarda da sakinliklerini koruyabilen insanlardır.

31 Temmuz Özel Bir Gün müdür?

31 Temmuz özel bir gün olarak kabul edilmemektedir.

31 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Yahudilerin İspanya üzerinden kovulacağını gerekçeleri ile bildirmiş olan Elhamra Kararnamesi imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

Yunan Kralı olan Konstantin Eskişehir'e gelmiştir.

TBMM içerisinde İstiklal Mahkemeleri kanunu kabul edilmiştir.

Almanya'da yapılan seçimlerde 230 tane milletvekilliği alabilen Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi birinci parti olmuştur.

General Franco'nun faşist kuvvetleri İspanya'da Madrid'i kuşatmıştır.

Veliefendi Hipodromu içerisinde seyirciler at yarışlarına hile karıştırılmış olduğu iddiası ile tribünleri ve hakem kulesini yakmıştır.

Türkiye içerisinde ilk sendikal konfederasyonu niteliğine sahip olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştur.

Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü kurulmuştur.

ASALA militanlarının silahlı olan saldırısında Türkiye içerisinde Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi olan Galip Özmen, hayatını kaybetmiştir.

Gazetelerin mevcut promosyon faaliyetlerini sadece kültürel ürünler ile kısıtlayan kanun kabul edilmiştir.

31 Temmuz Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

31 Temmuz tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

İpek Yaylacıoğlu

Murat Göğebakan

Durukan Ordu

Cem Kurtoğlu

Ahmet Ertegün

Şeklinde sıralanabilmektedir.

31 Temmuz Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Milton Friedman

Louis de Funes

Peter Benenson

Caroline Müller

J.K. Rowling

Şeklinde sıralanmaktadır.

31 Temmuz Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

31 Temmuz tarihinde doğan anime karakteri bulunmamaktadır ancak temmuz ayı içerisinde doğan anime karakterinden Sasuke Uchiha örnek verilebilmektedir.