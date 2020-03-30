30 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları
"30 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Uzman Astrolog Aygül Aydın 30 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı. Bugün hangi burcu neler bekliyor? 30 Mart hangi burçlar için olumlu geçecek? 30 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Yay burcu 30 Mart yorumu ne söylüyor? Boğa burcunu 30 Mart günü neler bekliyor? İşte 30 Mart günlük burç yorumlarınız..."
Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 30 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 30 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 30 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 30 Mart günü neler bekliyor? İşte 30 Mart günlük burç yorumlarınız...
30 Mart Koç burcu yorumu
Zihninizi yoran şeylerden uzak durun.
30 Mart Boğa burcu yorumu
Biraz daha acele etmeden hareket edin.
30 Mart İkizler burcu yorumu
İş ortamınızda asla restleşmelere gitmemelisiniz.
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30 Mart Yengeç burcu yorumu
Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yaralayıcı konuşmalar ve kırgınlıklar söz konusu olabilir.
30 Mart Aslan burcu yorumu
Aşk hayatınızda gerilim yaratmak sadece sizin yaratıcılığınızı baskılar.
30 Mart Başak burcu yorumu
İkna kabiliyetinizin yükseldiği bir gündesiniz.
30 Mart Terazi burcu yorumu
Kendinizi biraz daha motive ederek hareket etmelisiniz.
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30 Mart Akrep burcu yorumu
Uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele bugün netlik kazanabilir.
30 Mart Yay burcu yorumu
Bazen yavaşlamak ve durmak gerekebilir. İsyan etmeyin.
30 Mart Oğlak burcu yorumu
Dostlarınızla ilgili dedikodulardan uzak durmalısınız.
30 Mart Kova burcu yorumu
Biraz daha sabırlı olmalısınız.
30 Mart Balık burcu yorumu
Aşk ve ilişkilerde vereceğiniz kararlar bugün oldukça önemli olabilir.