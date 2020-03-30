30 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 30 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 30 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 30 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 30 Mart günü neler bekliyor? İşte 30 Mart günlük burç yorumlarınız...

30 Mart Koç burcu yorumu

Zihninizi yoran şeylerden uzak durun.

30 Mart Boğa burcu yorumu

Biraz daha acele etmeden hareket edin.

30 Mart İkizler burcu yorumu

İş ortamınızda asla restleşmelere gitmemelisiniz.

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30 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yaralayıcı konuşmalar ve kırgınlıklar söz konusu olabilir.

30 Mart Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızda gerilim yaratmak sadece sizin yaratıcılığınızı baskılar.

30 Mart Başak burcu yorumu

İkna kabiliyetinizin yükseldiği bir gündesiniz.

30 Mart Terazi burcu yorumu

Kendinizi biraz daha motive ederek hareket etmelisiniz.

30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

30 Mart Akrep burcu yorumu

Uzun zamandır verdiğiniz bir mücadele bugün netlik kazanabilir.

30 Mart Yay burcu yorumu

Bazen yavaşlamak ve durmak gerekebilir. İsyan etmeyin.

30 Mart Oğlak burcu yorumu

Dostlarınızla ilgili dedikodulardan uzak durmalısınız.

30 Mart Kova burcu yorumu

Biraz daha sabırlı olmalısınız.

30 Mart Balık burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerde vereceğiniz kararlar bugün oldukça önemli olabilir.