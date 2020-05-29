29 Mayıs Cuma Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 29 Mayıs günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 29 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 29 Mayıs yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 29 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 29 Mayıs günlük burç yorumlarınız...

29 Mayıs Koç burcu yorumu

Aile bireylerinize olan yaklaşımlarınıza özellikle dikkat etmelisiniz.

29 Mayıs Boğa burcu yorumu

Üstleneceğiniz sorumluluklar yeni belirsizlikler ortaya çıkartabilir.

29 Mayıs İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili hayallerinizi fazla büyütmemeye özen göstermelisiniz.

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29 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Şartlar sizin istediğiniz yönde ilerlemiyor gibi gelse de bundan yanılıyor olabilirsiniz.

29 Mayıs Aslan burcu yorumu

Bugün iş projelerinizle ilgili güzel teklifler alabilirsiniz.

29 Mayıs Başak burcu yorumu

Elinizden geleni yaptıysanız kendinizi üzmemelisiniz.

29 Mayıs Terazi burcu yorumu

Gücünüzü aşan sorumlulukları üstlenmeyin.

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29 Mayıs Akrep burcu yorumu

Kendinize bir amaç belirleyip diğer çekici hedeflerin gerçekten size uygun olup olmadığını iyi analiz etmelisiniz.

29 Mayıs Yay burcu yorumu

Başarı, size kendinizden gelmez.

29 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Zamanınızı etkin biçimde yönetin.

29 Mayıs Kova burcu yorumu

İlişkilerde ani ve hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir.

29 Mayıs Balık burcu yorumu

Kendinize olan güveninizle insanları etkileyip ikna etmek için oldukça güzel bir gün.