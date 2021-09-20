29 Kasım hangi burç ve burcu ne? 29 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide yer alan 12 takımyıldızı; ateş, su, toprak ve hava grubu olmak üzere çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. Burada yer alan burçlar; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ev balık olarak sıralanmaktadır.

29 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

Burçlar kuşağına göre Kasım’ın 23^ü ile Aralık ayının 21’i arasında doğan insanlar yay burcu olarak nitelendirilmektedir. Yay, koç ve aslan ile birlikte ateş grubunda yer alan bir burçtur.

29 Kasım Yükseleni

Doğum günü ve doğum saati esas alınarak belirlenen yükselen yay burçluların en belirgin özelliği inattır. Bu kişiler özgürlüklerine son derece düşkündür ve gezmekten keyif alırlar. Bu özelliklerini destekler nitelikte oldukça enerjik bir yapıları vardır.

29 Kasım’da Doğanların Özellikleri

Yay insanı, kadın ya da erkek olmasından bağımsız olarak, kendini herhangi bir kişiye ya da konuya adamasıyla tanınır. Bu bakımdan yay burcu kadınlarının oldukça evcimen oldukları bilinir. Merhametli yapıları sayesinde insan ilişkilerinde oldukça bağışlayıcıdırlar. Ancak zaman zaman oldukça nezaketsiz ve umursamaz bir tavra büründükleri de görünebilir.

29 Kasım Özel Bir Gün müdür? 27 Ekim Ne Günü?

29 Kasım, dünyada ya da Türkiye’de yasal olarak tanınan özel bir gün değildir. Ancak tarih sayfalarında söz konusu zaman diliminde pek çok olayın yaşandığı görülebilmektedir.

29 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

29 Kasım tarihinde sosyal ve siyasi bakımdan pek çok olay ve gelişme yaşanmıştır. Bunlardan bir kısmını: Sand Creek katliamının gerçekleşmesi (1864), Arnavutluk Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin kurulması şeklinde sıralamak mümkündür. Ülkemizde kadınların çalışmasını eş iznine bağlayan yasa da 1990 senesinin 29 Kasım tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

29 Kasım’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Dünyada aynı doğum tarihine sahip olan sayısız insan vardır. Bu bakımdan hayranlık duyulan ünlü isimlerin doğum tarihleri ve burçları da oldukça merak edilen bir konudur. 29 Kasım doğumlu ve yay burcu olan bazı Türk ünlüleri; Ayşe Afet İnan, Selin İşcan, Semra sar ve Gökhan Özen olarak sıralamak mümkündür. Bu tarihte doğan bir futbolcu ise Ryan Giggs olarak bilinmektedir.

29 Kasım’da Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterleri büyük bir hayran ve takipçi kitlesine sahiptir. Kasım aynın sonlarında doğan ve yay burcu bazı karakterleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Ippo Makunouchi, Yukine (29 Kasım) ve Hiroto Suwa.