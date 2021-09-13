29 Haziran hangi burç ve burcu ne? 29 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

29 Haziran tarihinde doğan kişiler de burçlarını merak etmektedir. Çoğu insan bir ilişkiye başlarken burç uyumuna dikkat eder. Bunun yanında burçlar ile ilgili günlük, haftalık, aylık ve yıllık burç yorumlarını da takip etmek mümkündür.

29 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

29 Haziran tarihinde doğan kişiler yengeç burcunun özelliklerini göstermektedirler. Yengeç burcu su grubunda yer alan burçlardan bir tanesidir. Bu burç insanı aşırı duygusal bir yapıya sahiptir.

29 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları insanların ilgi duyduğu bir başka astroloji dalıdır. Güneş burçlarını öğrenmek için sadece doğum tarihi bilmek yeterli iken yükselen burçlar için bir de doğum saatini bilmek gerekmektedir. Bu burçlar doğum saatine göre farklılık gösterir. Bu nedenle Güneş burçları daha genelken yükselen burçları daha kişiseldir.

29 Haziranda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

29 Haziran tarihinde doğan yengeç burçları çoğunlukla iç dünyalarında yaşamaktadır. Çevrelerine güven konusunda sıkıntı yaşarlar. İnsanları tanımadan güvenmeleri oldukça zordur. Yardım sever ve cesaretli yapıları ile dikkat çekmektedirler.

29 Haziran tarihinde doğan kişiler duyguları ve hisleri ile hareket etmektedir. Kendi hislerine her zaman ön plandadır. Sonrasında başkalarının sorunları ile ilgilenirler. Hayal güçleri çok gelişmiştir. Bu nedenle kariyerlerini sanat ile ilgili dallarda seçme eğilimleri vardır. Yemek yapma konusunda da çok başarılıdırlar.

Yengeç burçları maceracı kişilikleri ile tanınırlar. Duygusal bir yapıları vardır. Diğer insanlara yardımcı olmaktan hoşlanırlar. Bir insana güvendikleri zaman sonsuza kadar dostlukları baki kalır. Samimi kişilerdir. Enerjileri oldukça yüksektir. Evde vakit geçirmeyi dışarda vakit geçirmeye tercih etmektedirler.

29 Haziran Özel Bir Gün müdür? 29 Haziran Ne Günü?

29 Haziran günü tarihte pek çok olaya ev sahipliği yapmıştır. Yine de bu tarih özel bir gün olarak anılmamaktadır.

29 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında İspanya Avrupa şampiyonu olmuştur.

2000 yılında Endonezya'da bir tekne içindeki 500 yolcu ile batmıştır.

1971 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ülkemizde haşhaş ekimi yasaklanmıştır.

1958 yılında NASA kurulmuştur.

1956 yılında Marilyn Monroe ile Arthur Miller evlenmiştir.

29 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1979 Barış Akarsu - Türk rock şarkıcı

1972 Serhat Tutumluer - Türk oyuncu

1966 Ünal Karaman - Türk futbolcu ve antrenör

29 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1997 Rolando Mandragora - İtalyan Futbolcu

1994 Camila Mendes - Amerikalı oyuncu

1991 Suk Hyun-jun - Güney Koreli Futbolcu

29 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

29 Haziran tarihinde doğan anime karakteri yoktur.