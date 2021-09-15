28 Eylül hangi burç ve burcu ne? 28 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her insanın dünyaya geldiği gün doğum günü olur. Bu tarihte doğan başka insanlarda vardır. Kişiler genellikle kendileri ile aynı doğum tarihine sahip olan ünlüleri merak ederler. Ayrıca kişilerin doğum tarihleri burçlarını dolayısıyla karakteristik özelliklerini belirleyen önemli bir unsurdur. Kişinin kendini ya da çevresini daha iyi tanıması için bu konu hakkında bilgi sahibi olmasında yarar vardır.

28 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

28 Eylül tarihinde doğan kişiler terazi burcu olmaktadır. Terazi burcu 22 Eylül ve 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur.

28 Eylül Tarihte Bugün

28 Eylül tarihi Osmanlı tarihinde önemli bir dönem olan Lale Devri'nin sonunu başlatan Patrona Halil İsyanı'nın başlangıç tarihidir. 28 Eylül tarihinde yaşanan bir diğer dünyayı yakından ilgilendiren önemli olay ise Avrupa Birliği'nin kurulmasıdır.

28 Eylül Tarihinde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

28 Eylül tarihinde doğmuş olan ilk önemli isim ünlü filozof Konfüçyüs'tür. ABD'li şarkıcı olan Hilary Duff, ABD'li model Dita Von Teese, ABD'li aktör Bam Margera, yine bir diğer ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow ve İngiliz oyuncu Naomi Wats 28 Eylül tarihinde doğmuştur. Türk ünlü isimlerden ise oyuncu Engin Öztürk, sunucu manken ve oyuncu olan Gül Gölge, komedyen Cenk Durmazel, şarkıcı ve oyuncu Seyyal Taner ve komedyen oyuncu Levent Kırca Bu tairhte doğan ünlülerdir.

28 Eylül Yükseleni

28 Eylül yükseleni yani terazi yükselenler, sürekli olarak yaşadıkları gel gitler ile bilinirler. Çünkü onlar çoğu zaman denge kurmada zorlanan insanlardır. Hayatlarında bulunan insanlara hükmetmeyi severler. Onların hakim olma özelliği korumacı tavırlarından kaynaklanır. Sevdiklerini her an korumak ve kontrol altında tutmak isterler.

28 Eylül Burcu Özellikleri

28 Eylül burcu terazi burcu olmaktadır. Terazi burcu insanı eğer erkek ise karizmatik kadın ise bakımlı ve alımlı kişiler olurlar. Konuşmaları oldukça etkileyicidir. Sevecen insanlardır. Bilgili ve sempatik konuşmaları sayesinde girdikleri her ortamda dikkat çekerler. İlişkilerinden alttan almayı bilirler. Ancak onların sabrını çok fazla sınamamak lazım. Eğer karşılık verecek olurlarsa kalp kırıcı olabilirler. Güçlü bir karakterleri vardır. Kolay kolay yıkılmazlar. Yardım etmeyi severler. Her ne kadar dışa dönük gibi görünseler de aslında çekinden bir yapıları vardır. Bazen çocuk gibi ilgi bekleyebilirler. İli görmekten çok hoşlanırlar. Eğer gerçekten aşık olurlarsa karşılarındaki kişiyi mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar.