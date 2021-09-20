26 Kasım hangi burç ve burcu ne? 26 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 22 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında doğan insanların burcu Yay burcudur. Bu sebeple 26 Kasım tarihli doğumlu kişilerin burcu da Yay'dır.

26 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide kişilerin güneş burcu doğum tarihine göre saptanmaktadır. 26 Kasım tarihinde doğan kişilerin burcu da "Yay Burcu" olmaktadır.

26 Kasım Yükseleni

Astrolojide yükselen burç her insanın doğum saati ile ilgilidir. Doğum saati tam bir kesinlikle bilinirse ancak yükselen burcu belirlenebilir.

26 Kasım Doğanların Özellikleri

Yay burcu insanları yenilikçi bir yapıya sahiptirler ve asla kısıtlamayı sevmezler. Özgür ruhludurlar. Değişimi seven yaya burcu insanı iyimser ve rahat tavırlar içerisindedir. Yaşam enerjisi yüksek insanlardır. Yay burçlarının olumsuz özellikleri kıskançlıklarıdır. İş yaşamında da bazen bu kıskançlık onları zor durumlara sokabilmektedir.

26 Kasım Özel Bir Gün müdür?

Tarihte 26 Kasım özel bir gün olarak yer almamaktadır.

26 Kasım Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Geçmişte 26 Kasım tarihinde yaşanmış ve meydana gelmiş önemli olaylar vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

26 Kasım 1548 tarihinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, ordusu ile birlikte Halep'e girmiştir.

1812 tarihinde bugün, I. Napolyon büyük hezimete uğrayarak ordusu ile birlikte Rusya topraklarından çekilmiştir.

26 Kasım 1950 tarihinde Türkiye, Kore Savaşı'na katılmıştır.

26 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

26 Kasım tarihinde doğan bazı Türk ünlüler ve futbolcular şunlardır:

26 Kasım 1917 tarihinde Türk müzik yapımcısı Nesuhi Ertegün dünyaya gelmiştir. Kendisi "Atlantic Records" plak şirketinin de kurucusudur.

Türk hukukçu Ayşe Nur Bahçekapılı 1954 tarihinde doğmuştur.

Ünlü Türk rock sanatçısı Haluk Levent 26 Kasım 1968'de doğmuştur.

Türk oyuncu Ece Çeşmioğlu da 26 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur.

26 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

26 Kasım tarihinde doğmuş bazı ünlü yabancılar ve futbolcular da şu kişilerdir:

1894 tarihinin 26 Kasım günü doğan ünlü Amerikalı matematikçi Norbert Wiener aynı zamanda Sibernetik biliminin de kurucusudur.

Amerikalı ünlü şarkıcı Tina Turner de 26 Kasım'da doğan ünlülerdendir. Tina Turner 1939 yılında doğmuştur.

İspanyol futbolcu Antonio Puerta 1984 yılının 26 Kasım'ında doğmuştur.

26 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

26 Kasımda doğan anime karakteri bulunmamakla birlikte aynı burçtan olan anime karakteri Hirasawa Yui, 27 Kasım doğumludur.