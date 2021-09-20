26 Aralık hangi burç ve burcu ne? 26 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Oğlak burcunun uğurlu günü Cumartesi, uğurlu renkleri ise kırmızı, turkuaz ve yeşildir.

. 26 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğanlar oğlak burcudur. Dolayısıyla 26 Aralıkta doğanlar da oğlak burcuna dahildir.

26 Aralık Yükseleni

26 Aralıkta doğup da yükseleni oğlak olanların en belirgin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

1- İş disiplini

2- En zor işlerde bile sabırlı olmak

3- Çalışkanlık

4- Planlı hareket etmek

5- Üretkenlik

26 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Doğuştan sanata yatkın olan oğlaklar, edebiyattan müziğe, resimden fotoğrafçılığa kadar birçok farklı sanat dalına ilgi duyar.

2- İç güzelliğe ve karaktere önem verdikleri için para onlar için ikinci plandadır.

3- ''Az insan çok huzur'' mottosunu benimsemiş olan oğlaklar, hayatlarına aldıkları insanlar konusunda son derece titizdirler.

4- Birine alışmaları ve güvenmeleri zaman alır.

5- Umursamaz görünseler de iç dünyalarında kaygılı ve tedirgindirler.

26 Aralık Özel Bir Gün müdür? 26 Aralık Ne Günü?

26 Aralık dünya genelinde olmasa da Amerika'da bayram olarak kutlanan bir gündür. Bu bayram sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Afro Amerikanlar tarafından kutlanır.

26 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 26 Aralık 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinde Takvim inkılabı yapıldı ve Rumi takvimden Miladi takvime geçildi.

2- 26 Aralık 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ebedi şef ilan edildi.

3- 26 Aralık 2003'te meydana gelen Bem depreminde yaklaşık 18.000 kişi hayatını kaybetti, 30 bin kişi evsiz kaldı.

26 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Fatih Akyel:

Oynadığı kulüpler: Galatasaray, Fenerbahçe, PAOK, Trabzonspor

Doğrum tarihi: 26 Aralık 1977

2- Şener Şen:

Banker Bilo, Eşkıya, Gönül Yarası ve Şekerpare gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Şener Şen 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da doğdu.

26 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Richard Widmark:

Ölüm Öpücüğü, Nuremberg Mahkemesi ve Prangalı mahkum filmlerinin başrol oyuncusu Richard Widmark, 26 Aralık 1914 tarihinde Amerika'nın Minnesota eyaletinde doğdu.

2- Mazinho Oliveira:

Bayern Munich ve Flamengo kulüplerinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, 26 Aralık 1965 tarihinde doğdu.

3- Aziz Buderbala:

Oynadığı takımlar: RC Paris, St. Gallen, Olympique Lyon

Doğum tarihi: 26 Aralık 1960

26 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

26 Aralıkta doğan tek anime karakterinin adı Ichi Yokoho'dur.