22 Kasım hangi burç ve burcu ne? 22 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

İnsanların burçları doğdukları aya göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple pek çok insan kendi burçları ve çevresindeki insanların burçları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda 22 Kasım tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedirler.

22 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında doğmuş olan kişiler Yay burcunun özelliklerini taşırlar. Bu nedenle 22 Kasım tarihinde doğmuş bir kişi Yay burcunun özelliklerini taşımaktadır.

22 Kasım Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinir. Ama genellikle Yükselen burcu olarak bilinmektedir. Yükselen burçları sadece doğum tarihi ile tespit edilemez. bunun için doğum saatinin de bilinmesi gerekmektedir.

22 Kasımda Doğanların Özellikleri Nelerdir?

22 Kasım tarihinde doğan Yay burçları oldukça zekidir. Aşk ve kariyer yaşamlarını göz önünde yaşamazlar. Bu nedenle de bu konular çevreleri tarafından merak konusu olmaktadır. Oldukça gizemli tavırları bulunmaktadır. Stresli bir yapıları yoktur. Daha çok rahat tavırları ile dikkat çekmektedirler. Titiz insanlardır. Bu nedenle dağınıklıktan hoşlanmazlar.

Kaygılı oldukları zamanlar nadir olsa da olabilmektedir. Oldukça merhametli bir yapıları vardır. Bu da çevrelerinin takdirini kazanmalarını sağlamaktadır. İlişkilerinde karşılarındaki insanı kaybetmek onları korkutmaktadır. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Çevrelerindeki insanları kırmak istemezler.

Özel yaşamlarında değişikliklerden hoşlanmazlar. İnatçı yapıları vardır. Ancak aynı zamandı duygusal ve sevecendirler. Sevdikleri kişilere saygı gösterirler ve karşısındaki insandan da aynı saygıyı beklerler. Sabırlı bir kişilikleri vardır. Bazı konular ile ilgili kimi zaman beklenti içine girebilmektedirler.

Seyahat etmeyi severler. Etraflarında güvenilir kişilerin olmasını isterler. Yatırım yapmaya meyillidirler. Finansal konularda çoğunlukla rahattırlar. İş yaşamlarında şansları her zaman yaver gitmektedir.

22 Kasım Özel Bir Gün müdür? 22 Kasım Ne günü?

22 Kasım ülkemizde Diş Hekimleri günü olarak kutlanmaktadır.

22 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2005 yılında Angela Merkel Almanya'nın ilk kadın şansölyesi unvanını almıştır.

1986 yılında Mike Tyson en genç ağır sıklet şampiyonu olmuştur.

1968 yılında ülkemizde ilk kalp nakli gerçekleştirilmiştir.

22 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1994 Hazal Adıyaman - Türk dizi ve tiyatro oyuncusu

1988 Atiye Türk Şarkıcı

1985 Hande Doğandemir - Türk Oyuncu

1977 Kerem Gönlüm - Türk Basketbolcu

22 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1984 Scarlett Johansson - Amerikalı Sinema Oyuncusu

1991 Erik Sabo - Slovak Futbolcu

1967 Boris Becker - Alman Tenisçi

22 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

22 Kasımda doğan anime karakteri yoktur.