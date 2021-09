22 Ekim hangi burç ve burcu ne? 22 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

22 Ekim tarihinde doğan kişiler, doğdukları güne göre Terazi burcu olarak kabul edilir. Herkes kendi burcunu merak eder. Bu nedenle de doğum tarihlerine bakılarak burçlar öğrenilebilir. 22 Ekim tarihinde dünyaya gelen kişi terazi burcu olarak kabul edilir.

22 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Ekim tarihinde doğan kişiler, terazi burcuna sahip olur. Terazi burcuna sahip olmak için de 23 Eylül ve 22 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelmiş olmak gerekir. Terazi burçları, her konuda dengeye de çok önem verir. Her zaman yüksek adalet duygusuna sahip olan terazi burçları, haksızlığa hiçbir zaman tahammül edemezler. Terazi burçları genellikle kibar ve nazik bir kişiliğe sahiptir.

22 Ekim Yükseleni

22 Ekim tarihinde doğan kişilerin yükseleni doğum saatine göre belirlenebilir. 22 Ekim tarihinde dünyaya gelen terazi burçlarının yükselen burçları da birbirinden farklı olabilir. Bunun da nedeni ise, yükselen burcun doğum yeri ve doğum saatine göre belirlenmesidir. Yükselen burç, kişinin hayatını burçları kadar etkilemesidir. Burç yorumları okunurken yükselen burcun da okunması çok önemlidir.

22 Ekim Burç Özellikleri

Terazi burcu olan kişiler olayları ölçüp tartmadan karar hiçbir zaman vermezler. Her zaman dengeli olmayı seven ve tercih eden terazi burcu insanı ilişkilerinde de her zaman dengeye önem verir. Haksızlığa ise, hiçbir zaman tahammülleri yoktur. Herkese adil ve eşit bir şekilde davranırlar.

22 Ekim 22 Ekim Tarihte Bugün

1600 yılında Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.

1784 yılında Rusya, Alaska'nın Kodiak Adası'nda bir koloni kurdu.

1938 yılında Chester Carlson fotokopiyi icat etti.

1953 yılında Laos, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1957 yılında ABD Vietnam'da ilk kayıplarını verdi.

1919 yılında Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı olan Salih Hulusi Kezrak arasında bir Amasya Protokolü imzalandı.

1988 yılında Barış Manço'nun televizyon programı 7’den 77’ye TRT kanalında gösterilmeye başladı.

1997 yılında Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak Eşkıya filmini seçti.

1976 yılında Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kuruldu.

2009 yılında Windows 7 resmi olarak piyasaya çıktı.

1972 yılında THY'nin Truva uçağı Sofya'ya kaçırıldı. Bir gün sonra da yolcuları serbest bırakan 4 hava korsanı Bulgaristan'a getirildi.

22 Ekimde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

22 Ekim’de doğan yabancı ünlüler Sarah Bernhardt, Doris Lessing, Joan Fontaine, Christopher Lloyd ve Valeria Golino'dur. 22 Ekim doğumlu olan Türkler ise, Alican Yücesoy ve Hadise'dir.