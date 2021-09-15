21 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 21 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

21 Ağustos tarihinde doğan kişilerin yönetme isteği olan kişiler olduğu düşünülüyor. Bu kişilerin burç özellikleri ise çok etkileyici olarak kabul edilir. 21 Ağustos burç yorumcuları için de bu tarih oldukça önemlidir. Bu tarihe dahil olan burcun aynı zamanda da gücü simgelediği düşünülüyor.

21 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcunun tüm özelliklerini taşır. 21 Ağustos burcunun özellikleri özenli davranışları ve yumuşak dokunuşlarının altında, çok iyi bir denetleme becerilerine sahip olan mükemmel bir yönetici yatıyor. Bu burç insanları, genellikle tüm bildirimlere ve uyaranlara açık olma konusunda çok iyi oldukları için harika bir zihniyete sahiptir. 21 Ağustos burcu duyarlılıktır.

21 Ağustos Yükseleni

21 Ağustosta doğan kişilerin yükselen burcunu öğrenilebilmesi için doğum saatinin de tam olarak bilinmesi gerekir. Herkesin doğum saatine göre yükselen burcu değişiklik gösterebilir. Doğum saatine göre yükselen burcunun hesaplaması yapılmalıdır.

21 Ağustos Burcu Özellikleri

21 Ağustos burcu, Aslan burcu liderliği simgeleyen çok önemli bir burçtur. Bu burca dahil olan kişiler, yönetme yeteneği gelişmiş ve kontrol gücü yüksek olan kişilerdir. Aslan burçlarının en önemli özellikleri arasında görkemli ve gösterişli olmaları da yer alıyor. Aslan burcu hem gösterişi hem de liderliği isteyen kişileri temsil eder. Aynı zamanda çevrelerinde bulunan kişileri sürekli olarak yönlendirmek isterler.

21 Ağustosta doğan kişilerin yaratıcılıkları çok üst düzeydedir. Ev ortamından çok zevk alırlar. Kimi zaman çoğu kişinin cesaret edemediği önemli projelerde yer alma cesaretini gösterebilirler. Bazen rahatlamak ve düşüncelerini toparlamak için kendilerine zaman ayırmak isteyebilirler. Huzur ve güvene çok önem verirler.

21 Ağustos Tarihte Bugün

1680 yılında Pueblo Kızılderilileri, İspanyollarca işgal edilen Santa Fe'yi ele geçirdiler.

1878 yılında Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu.

1888 yılında William Seward Burroughs, ABD'de ilk defa başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı.

1940 yılında Sovyet Devrimi liderlerinden olan Leon Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1922 yılında Mustafa Kemal Paşa, Ordu Komutanları ile Akşehir'de yaptığı son toplantıda, Büyük Taarruz emrini verdi.

1911 yılında Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı.

1915 yılında İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

1960 yılında Çanakkale Anıtı törenle açıldı.

2001 yılında NATO, Makedonya'ya asker göndermeye karar verdi.

21 Ağustosta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

21 Ağustos’ta doğan yabancı ünlüler Kelis, Usain Bolt'tur. 21 Ağustos doğumlu olan Türkler ise, Can Yücel ve Nurullah Ataç'tır.