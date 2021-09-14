2 Ekim hangi burç ve burcu ne? 2 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astroloji, gökyüzündeki yıldız, gezegen, güneş ve ay gibi unsurların dünya üzerindeki etkisini konu alan ve kadim uygarlıklardan beri merak uyandıran bir alandır. İşte 2 Ekim hangi burç ve burcu ne, 2 Ekim tarihinde meydana gelmiş olaylar, 2 Ekim tarihinde doğan Türk ünlüler ve yabancı futbolcular ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik."
2 Ekim günü doğan kişilerin burcu "Terazi Burcu" olmaktadır.
2 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
Astrolojideki 12 güneş burcundan birisi de terazi burcudur. 2 Ekim doğumluların burcu terazidir.
2 Ekim Yükseleni
Her insanın yükselen burcu farklıdır ve doğum saatine göre belirlenir.
2 Ekim Doğumluların Özellikleri
2 Ekim doğumlu terazi burcu insanı neşeli, sempatik dışa dönük gezmeyi ve eğlenmeyi seven insanlardır. Kıskançlıkları ve sabırsızlıkları ve yüzeysellikleri olumsuz özelliklerindendir.
2 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü
2 Ekim "Dünya Şiddetten Kaçınma Günü" ve 2 Ekim "Kuş Geçimi Fırtınası" günüdür.
2 Ekim Tarihinde Meydana Gelen Olaylar ve Gelişmeler
2 Ekim 1187 tarihinde Selahaddin Eyyubi 88 yıllık Haçlı işgaline son vererek Kudüs'ü zapt etmiştir.
Korkunç İvan komutasındaki Ruslar Kazan'ı 2 Ekim 1552 tarihinde işgal etmiştir.
Modern teleskopun prototipi Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapılmıştır.
2 Ekim 1870 tarihinde Roma İtalya'nın başkenti olmuştur.
Trabzon'da Ermeni isyanı 2 Ekim 1895 tarihinde başlamıştır.
Snoopy isimli köpeğin maceralarının anlatıldığı ve Charles M. Schulz tarafından çizilen Peanuts karikatürü ilk kez 2 Ekim 1950 tarihinde yayımlandı.
2 Ekim 1957 tarihinde ODTÜ'nün temeli atılmıştır.
2 Ekim 2001 tarihinde 11 Eylül saldırılarının da etkisiyle Swissair hisseleri sert bir düşüş yaşadı ve iflasıyla sonuçlanan süreç başladır.
2 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
Türk muhabir , yazar ve sunucu Çiğdem Anad 2 Ekim 1962 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Türk Jokey Halis Karataş 2 Ekim 1972 doğumludur.
Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 doğumlu Türk televizyon sunucusu ve oyuncu
Türk aktör Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Türk Voleybolcu Esra Gümüş 2 Ekim 1982 tarihinde doğmuştur.
Türk futbolcu ve teknik direktör Özcan Arkoç 2 Ekim1939 tarihinde doğmuştur.
2 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
Kral III. Richard, İngiltere Kralı 2 Ekim 1452 tarihinde doğmuştur.
Alman şair Andreas Gryhius 2 Ekim 1616 tarihinde doğmuştur.
Paul von Hindenburg, Alman asker ve politikacı 2 Ekim 1847 doğumludur.
İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi William Ramsey 2 Ekim 1852 tarihinde doğmuştur.
Mahatma Gandi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri ise 2 Ekim 1869 tarihinde doğmuştur.
İngiliz şarkıcı Sting 2 Ekim 1951 doğumludur.
Rus asıllı İtalyan voleybolcu İvan Zaytsev 2 Ekm 1988'de doğmuştur.
Belçikalı futbolcu ve teknik direktör Paul Van Himst 2 Ekim 1943 tarihinde doğmuştur.
2 Ekim Doğumlu Anime Karakteri
2 Ekim Doğumlu anime karakteri bulunmamaktadır.