2 Ekim hangi burç ve burcu ne? 2 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

2 Ekim günü doğan kişilerin burcu "Terazi Burcu" olmaktadır.

2 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojideki 12 güneş burcundan birisi de terazi burcudur. 2 Ekim doğumluların burcu terazidir.

2 Ekim Yükseleni

Her insanın yükselen burcu farklıdır ve doğum saatine göre belirlenir.

2 Ekim Doğumluların Özellikleri

2 Ekim doğumlu terazi burcu insanı neşeli, sempatik dışa dönük gezmeyi ve eğlenmeyi seven insanlardır. Kıskançlıkları ve sabırsızlıkları ve yüzeysellikleri olumsuz özelliklerindendir.

2 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

2 Ekim "Dünya Şiddetten Kaçınma Günü" ve 2 Ekim "Kuş Geçimi Fırtınası" günüdür.

2 Ekim Tarihinde Meydana Gelen Olaylar ve Gelişmeler

2 Ekim 1187 tarihinde Selahaddin Eyyubi 88 yıllık Haçlı işgaline son vererek Kudüs'ü zapt etmiştir.

Korkunç İvan komutasındaki Ruslar Kazan'ı 2 Ekim 1552 tarihinde işgal etmiştir.

Modern teleskopun prototipi Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından yapılmıştır.

2 Ekim 1870 tarihinde Roma İtalya'nın başkenti olmuştur.

Trabzon'da Ermeni isyanı 2 Ekim 1895 tarihinde başlamıştır.

Snoopy isimli köpeğin maceralarının anlatıldığı ve Charles M. Schulz tarafından çizilen Peanuts karikatürü ilk kez 2 Ekim 1950 tarihinde yayımlandı.

2 Ekim 1957 tarihinde ODTÜ'nün temeli atılmıştır.

2 Ekim 2001 tarihinde 11 Eylül saldırılarının da etkisiyle Swissair hisseleri sert bir düşüş yaşadı ve iflasıyla sonuçlanan süreç başladır.

2 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk muhabir , yazar ve sunucu Çiğdem Anad 2 Ekim 1962 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk Jokey Halis Karataş 2 Ekim 1972 doğumludur.

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 doğumlu Türk televizyon sunucusu ve oyuncu

Türk aktör Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk Voleybolcu Esra Gümüş 2 Ekim 1982 tarihinde doğmuştur.

Türk futbolcu ve teknik direktör Özcan Arkoç 2 Ekim1939 tarihinde doğmuştur.

2 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Kral III. Richard, İngiltere Kralı 2 Ekim 1452 tarihinde doğmuştur.

Alman şair Andreas Gryhius 2 Ekim 1616 tarihinde doğmuştur.

Paul von Hindenburg, Alman asker ve politikacı 2 Ekim 1847 doğumludur.

İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi William Ramsey 2 Ekim 1852 tarihinde doğmuştur.

Mahatma Gandi, Hindistan'ın bağımsızlık lideri ise 2 Ekim 1869 tarihinde doğmuştur.

İngiliz şarkıcı Sting 2 Ekim 1951 doğumludur.

Rus asıllı İtalyan voleybolcu İvan Zaytsev 2 Ekm 1988'de doğmuştur.

Belçikalı futbolcu ve teknik direktör Paul Van Himst 2 Ekim 1943 tarihinde doğmuştur.

2 Ekim Doğumlu Anime Karakteri

2 Ekim Doğumlu anime karakteri bulunmamaktadır.