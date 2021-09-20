2 Aralık hangi burç ve burcu ne? 2 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

2 Aralık tarihinde doğan kişilerin en önemli burç özellikleri arasında özgür irade ile hareket etmekten hoşlanmaları yer alıyor. Bu özellikleri ise, özgür düşünce kabiliyeti olan ve 2 Aralık tarihinde doğan kişilerin her ortamda kendine bir yer bulabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

2 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

2 Aralık tarihinde doğan kişiler, Yay burcuna sahiptir. Aynı zamanda 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında dünyaya gelen kişilerde ateş grubuna mensup olan Yay burcuna mensuptur.

2 Aralık Yükseleni

2 Aralık tarihinde dünyaya gelen kişilerin doğum saatine göre yükselen Burcu değişiklik gösterebilir. Yükselen burçları, iki saatte bir değişir. Yay burcu yükseleni özgür iradedir. Bağımsız fikirler ve hür yaşam isteği Yay burcu kişilerde sıklıkla görülür. Yükseleni Yay burcu olan kişiler, aynı zamanda cana yakın kişilikleri ile bilinir. Bu nedenle de her ortamda değer görüyorlar.

2 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Yay burcuna sahip olan kişiler, başladıkları her işte başarı odaklı bir şekilde çalışırlar. Sonuç alma konusunda çok ısrarcı bir tutum sergilerler. Aynı zamanda iyimser olmaları da başarılı olmalarını çok daha kolaylaştırıyor. Yenilikçi ve özgür ruhları ise, her ortamda çok daha mutlu olmalarını sağlıyor. Yay burçları, araştırmayı, yeni yerler gezmeyi ve keşfetmeyi çok sever. Bu kişiler aynı zamanda yardımseverlikleri ile bilinir.

2 Aralık Özel Bir Gün müdür? 2 Aralık Ne Günü?

2 Aralık, Miladi takvime göre yılın 336. günü, artık yıllarda ise, 337. günüdür. Aynı zamanda 2 Aralık günü;

Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü

Ülker Dönümü Fırtınası

2 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1409 yılında Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1804 yılında Napolyon Bonapart, Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katılmış olduğu bir törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1852 yılında III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.

1873 yılında Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.

1908 yılında Çin'de çocuk İmparator Puyi, 2 yaşında tahta çıktı.

1901 yılında King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.

1971 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

2 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

2 Aralık’ta doğan yabancı ünlüler ise, Otto Dix, Lucy Liu, Maria Callas, Britney Spears’tir. 2 Aralık doğumlu olan Türkler ise, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Uluçay ve Gökçe Özyol’dur.