18 Şubat hangi burç ve burcu ne? 18 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçlar kuşağı üzerinde bulunan on iki takım yıldızına farklı isimler verilmiştir. Bu isimler astrolojik anlamda burç olarak anılmaktadır.

18 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

Ocak ayının son kısmı ve Şubat ayının büyük bir bölümü kova burcu olarak kabul edilmektedir. Kova burcunu kapsayan tarihler 22 Ocak’tan başlayıp, 19 Şubat’a kadar devam eder. Dolayısıyla 18 Şubat doğumlu bir kişinin burcu kova olarak kabul edilmektedir. Kova, hava olarak kategorize edilen burç grubuna dahildir.

18 Şubat Yükseleni

Kova, bir kişinin temel burcu olabileceği gibi yükselen burcu da olabilir. Buna göre yükseleni kova olan bir kimsenin son derece zeki olduğu kabul edilir. Bu kişiler problemler karşısında farklı yaklaşımlar ortaya atabilir ve değişik çözüm önerileri sunabilirler. Yükseleni kova olan insanların duygusal yönleri de oldukça baskındır. Özellikle ciddi karar aşamalarında ani fikir değişikliğine gittikleri de sıklıkla rastlanan bir durumdur.

18 Şubat’ta Doğanların Özellikleri

Kova burcunun özellikleri bu burcu taşıyan kişinin kadın ya da erkek olmasına bağlı olarak değişmektedir. Ancak her iki cinsin de taşıdığı ortak bazı niteliklerden bahsetmek mümkündür. Kova burcu insanları bağımsız ve akılcı olmalarıyla kalabalık bir orta içerisinde doğrudan fark edilebilirler. Arkadaş canlısı oldukları için sosyal yaşamları oldukça renklidir. Ancak zaman zaman huzursuz ve asi oldukları da görülür.

18 Şubat Özel Bir Gün müdür? 18 Şubat Ne Günü?

18 Şubat tarihi, dünya genelinde tanınmış özel günler arasında yer almaz. Ancak tarih sayfalarına göz atıldığında farklı yılların 18 Şubat gününde pek çok olay ve gelişme yaşandığı görülebilir. Buna ek olarak çok sayıda ünlü isim de 18 Şubat’ta doğarak kova burcunun etkisi altına girmiştir.

18 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1451 senesinin 18 Şubat’ında Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıkmıştır. 1856 senesine gelindiğinde ise aynı tarihte Islahat Fermanı yayınlanmıştır. Sonraki yılların 18 Şubat’ında yanan bazı gelişmeleriyse şu şekilde sıralamak mümkündür: BM’de Kıbrıs görüşmeleri başladı (1957), ABD ve Türkiye Kosova’nın bağımsızlığını tanıdı (2008).

18 Şubat’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

18 Şubat tarihinde doğan Türk ünlülerden bazıları; Halit Kıvanç, Tolga Aşkıner ve Şükrü Özyıldız şeklindedir. Bu tarihte doğan ve kova burcu olan futbolcularsa; Bibras Natho, Anton Ferdinant, Roberto Baggio ve Jozef Venglos olarak sıralanabilir.

18 Şubat’ta Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterleri özellikle çocuk ve gençlerin oldukça merakını uyandırmaktadır. Kova burçlu bazı karakterler; Byakuya Kuchici, Youhei Sunohara ve Sagaru Yamazaki’dir.