17 Ocak hangi burç ve burcu ne? 17 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

17 Ocak oğlak burcunun ortak özellikleri ise, büyük bir özgüvene sahip olması aynı zamanda da şefkatli ve büyüleyici olmalarıdır. Çalışmalarında ya da yakınları ile ilgili alacakları bir kararı ne zaman vereceklerini de bilirler. Bu sayede de anlaşmalarını bozmamayı ve zamana bağlı düşüncelere saygı duymayı kolaylıkla başarırlar.

17 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

17 Ocak tarihinde doğan herkes oğlak burcuna sahiptir. Oğlak burçları toprak gurubuna mensup olan bir burçtur. Oğlak burçları, geleceğini titizlikle planlamaya çalışan kişilerdir. Bu nedenle de sık sık depresyona girebilirler. İnsan ilişkilerinin zayıf olmasının nedeni ise işlerine çok fazla odaklanmalarıdır. Diğer burçlarla kıyasladığı zaman asla kendilerini yalnız hissetmezler.

Dürüstlük ve güvenirliğe çok önem verirler. Oğlak burcu insanları çok ciddi, tutucu ve güçlü iradeleri olması ile bilinirler. İşlerine sadık olduklarından dolayı görevlerini çok iyi yaptıkları için genellikle başarısız kişileri eleştirebilirler.

17 Ocak Yükseleni

17 Ocak yükseleni doğum saatine ve doğum tarihine göre değişkenlik gösterir. Doğduğunuz saate göre yükselen burcunuzu kolaylıkla bulabilirsiniz. Doğum saatine ve tarihine göre burçlar ise;

11 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında:

- 00:00 - 01:30: Terazi

- 02:00 - 04:30 : Akrep

- 05:00 - 07:00 : Yay

- 07:30 - 09:00 : Oğlak

- 09:30 - 10:00 : Kova

- 10:30 - 11:00 : Balık

- 11:30 - 12:00 : Koç

- 12:30 - 13:00 : Boğa

- 13:30 - 15:00 : İkizler

- 15:30 - 17:00 : Yengeç

- 17:30 - 20:00 : Aslan

- 20:30 - 22:30 : Başak

- 23:00 - 23:20 : Terazi

17 Ocakta Doğanların Özellikleri

Oğlak burçlarının elleri çok açıktır, yakınları ve sevdikleri için para harcamaktan çekinmezler. Ama para harcama konusunda da çok dikkatlidirler. Aynı zamanda da çok iyi bir sırdaş olan oğlak burçlarının dostlukları ise, paha biçilmezdir. Geleneksel yapısı ile dikkat çeken oğlak burçları duygusal özgürlüğüne de çok düşkündür. Somut konularla ilgilenen oğlaklar, ruhsal açıdan da doyum yaşadıkları için her daim başarmayı bilirler. Oğlak burçları zevklerine çok düşkündür ve bu düşkünlükleri de evlerinin her köşesine yansır.

17 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 17 Ocak Ne Günü?

17 Ocak Miladi takvime göre ilk ayın 17. günüdür.

17 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1926 yılında Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1949 yılında Türkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyi'ne katılmış oldu.

1996 yılında Dünya satranç şampiyonu olan Garry Kasparov, Deep Blue isimli bilgisayarı yendi.

17 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

17 Ocak’ta doğan ünlüler, Calvin Harris, Filip Holosko ve Tiësto'dur. 17 Ocak doğumlu olan Türkler ise, Melis Babadağ, Kalben'dir.

17 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

17 Ocakta doğan bir anime karakteri bulunmuyor.