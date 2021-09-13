16 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 16 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

16 Mayıs tarihinde dünyaya gelen kişiler, boğa burcuna sahip olur. Boğa burçlarının sahip olduğu bazı özellikler onları diğer burçlardan ayırır. Boğa burcu kadınları ve boğa burcu erkekleri her zaman çok kararlı ve hedefine odaklı bir yapıya sahiplerdir.

16 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

İnsanların doğum tarihi, hangi burca sahip olacağını belirler. Özellikle 16 Mayıs tarihinde doğan kişiler boğa burcuna sahip olurlar. Boğa burcuna sahip olmak için kişinin 22 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında dünyaya gelmesi gerekir. Belirtilen tarihler arasında dünyaya gelen kişiler boğa burcunun karakteristik özelliklerini taşırlar.

16 Mayıs Yükseleni

Boğa burçlarının yükseleni de farklılık gösterir. Yükselen burcunu bulmak için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmaz. Bunun için doğum yeri ve doğum saatini birlikte bilmek gerekir. Yükselen burcu, herkesin kendine özgü olduğu bir burçtur. Boğa burcu kişilerin yükselen burçları birbirinden farklı olabilir.

16 Mayıs Doğanların Özellikleri

Boğa burcuna sahip olan kişiler her zaman özgüvenli ve sabırlı bir kişiliğe sahip olur. Boğa burçları, kendilerinden emin olan yapıları ile dikkat çeker ve insanlara yardım etmeyi de çok severler. Maddi konulara çok önem veren boğa burcu kişileri çalışkan ve çok da temkinlidirler. Boğa burçları her konuda oldukça hırslıdır.

16 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 16 Mayıs Ne Günü?

16 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 136. günü ve artık yıllara göre ise, 137. günüdür.

16 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1204 yılında Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Konstantinopolis'i alarak Latin İmparatorluğu'nu kuran I. Baudouin, ilk Latin İmparatoru olarak taç taktı.

1770 yılında Versailles Sarayı'nda, XVI. Louis ile Marie Antoinette dünya evine girdi.

1929 yılında Akademi Ödülleri, ilk defa Hollywood, Kaliforniya'da verilmeye başlandı. 1. Akademi Ödülleri töreninde, ABD yapımı sessiz film olan Kanatlar (Wings), En İyi Film Akademi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

1952 yılında Birleşik Krallık'ta kadınlara eşit ücret verilmesi yasalaştı.

1888 yılında Gramofonun mucidi olan Emile Berliner, Philadelphia'da geliştirdiği aletin tanıtımını yaptı.

IBM'in, yeni geliştirdiği bilgisayarın ağırlığı tam 21 tondu.

1969 yılında Sovyet uzay aracı "Venera 5", Venüs gezegenine indi.

16 Mayısta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

16 Mayıs tarihinde doğan Türkler, Ali Özen, Okan Yılmaz, Can Bonomo, İlknur Bozkurt, 16 Mayısta doğan yabancı ünlüler ise, Ricardo Jesus, Megan Fox, Emilíana Torrini'dir.

16 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

16 Mayısta doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.