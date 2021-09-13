15 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 15 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Burçların her biri ayrı fonksiyonları ve karakter oluşumunu temsil etmektedir. Günümüzde burçlar ve dolayısıyla astrolojiye de ilgi giderek artmaktadır.

15 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Temmuz tarihi içerisinde doğmuş olan bir kişi yengeç burcu olmaktadır. Yengeç burcu olan bireylerin ise 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihlerinin arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Yengeçler çok hassas bir yapıya sahip olan kişilerdir. Sezgileri ise bir hayli kuvvetli olmaktadır. Aynı zamanda da sorumluluk sahibi olan bu kişiler ayrıntılara çok önem vermektedirler. İyi niyetleri yüksek olan yengeçler sosyal ortamlarda ise çok sevilmektedirler. Arkadaşlarına çok değer vermektedirler ve romantik bir yapıları bulunmaktadır.

15 Temmuz Yükseleni Nedir?

15 Temmuz tarihi içerisinde dünyaya gelmiş olan yengeç burcu bireylerinin yükselenleri birbirlerinden farklı olabilmektedir. Yengeç burcu olan kişilerin yükselen burçlarını bulmak için doğum yerleri ile doğum saatleri bilmeleri gerekmektedir. Bu bilgiler aracılığı ile yükselen burç kolay bir şekilde bulunabilmektedir.

15 Temmuz Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcu olan kişiler ailelerine çok düşkün olmaktadırlar. Bununla birlikte sakin ve sabırlı bir yapıları bulunmaktadır. Kolay kolay sinirlenmemektedirler. Ayrıca insanlar ile olan ilişkileri de bir hayli gelişmiştir. Yengeç burçları insan kaynakları alanında çok iyi performans gösterebilmektedirler.

15 Temmuz Özel Bir Gün müdür?

Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de her sene 15 Temmuz tarihinde kutlanan resmî bir tatili ifade etmektedir. 2016 tarihinde Türkiye askerî darbe girişimi esnasında hayatını kaybetmiş olan 240'ı aşan sivili, polisi ve askeri anmak amacı ile genel tatil günü olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Bağdat'ın 60 kilometre kuzey doğusunda yer alan Bakuba kentinde, iki tane intihar bombacısının bir askeri kamp içerisine düzenlemiş olduğu eylem kapsamında en az 28 kişi ölmüştür.

Türkiye'de, TSK'da içerisinde yer alan bir grup asker tarafından askeri nitelikteki darbe teşebbüsünde bulunulmuştur.

Yugoslavya Devlet Başkanı olarak Slobodan Milosevic tercih edilmiştir.

15 Temmuz Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Bergen

Metin Özülkü

Tarkan Gözübüyük

Burak Yılmaz

Esat Mahmut Karakurt

Selmi Andak

Sümer Tilmaç

Şeklinde sıralanmaktadır.

15 Temmuz Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

15 Temmuz tarihinde doğan çok sayıda yabancı ünlü ve futbolcu vardır:

David Abraham

Shkëlzen Gashi

Alisa Kleybanova

Damian Lillard

Danilo

Derrick Favors

Wayde van Niekerk

Elyar Fox

Şeklinde sıralanmaktadır.

15 Temmuz Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

Kurosaki İchigo ve İzuku Midoriya 15 Temmuz doğumlu olan anime karakterleridir.