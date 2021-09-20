15 Aralık hangi burç ve burcu ne? 15 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrologlara göre yay burcunun uğurlu sayıları 1 ve 3, uğurlu renkleri ise lacivert, kırmızı ve turuncudur.

15 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

15 Aralık, ateş grubunda yer alan yay burcudur.

15 Aralık Yükseleni

Yükselen, bir burcun hem diğer burçlarla kurduğu iletişimi hem de genel özelliklerini etkiler. 15 Aralıkta doğanlar doğum saatini yazarak yükselen burcunu öğrenebilir.

15 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Tez canlı ve aceleci oldukları için başladıkları her işin bir an önce sonuçlanmasını isterler.

2- Fazla meraklıdırlar.

3- Sosyal bir insan oldukları için arkadaş edinmekte zorluk çekmezler.

4- İş dünyasında rekabetçi olan yaylar, özel yaşamlarında ise hassas ve duygusaldırlar.

5- Sevgililiği, sadece bir flört olarak değil evliliğe giden bir yol olarak görürler. Bu nedenle yüzeysel ilişkiler onlara göre değildir.

6- Kuşkucu oldukları için güvenlerini kazanmak zordur.

15 Aralık Özel Bir Gün müdür? 15 Aralık Ne Günü?

15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günüdür. Dünya Çay Günü ilk kez 2005 yılında, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kutlanmıştır.

15 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta çıkan II. Selim 15 Aralık 1574 tarihinde Edirne'de öldü.

2- Şener Şen'in Babası, sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Şen, 15 Aralık 1989 tarihinde vefat etti.

3- 15 Aralık 1989 tarihinde Romanya'da büyük bir isyan çıktı. İsyanın sonunda Nicolay Çavuşevsku ve eşi kurşuna dizilerek öldürüldü.

15 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Necati Şaşmaz:

Toplam 399 bölüm çekilen Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde, Elazığ'da doğdu.

2 - Mehmet Aurelio:

2006 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Aurelio, 15 Aralık 1977 tarihinde Brezilya'da doğdu.

3- Murat Akyüz:

Kartalspor, Karşıya ve Bucaspor'da oynayan Murat Akyüz'ün doğum tarihi:

15 Aralık 1981

15 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Adam Brody:

Yetenekli Genç Kadın, Mr. and Mrs Smith ve Aşk Diyarında filmlerinde rol alan Adam Brody, 15 Aralık 1979 tarihinde, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu.

2- Matthias Emilio Delgado:

2006 - 2010 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş olan Arjantinli futbolcu Matthias Emilio Delgado'nun doğum tarihi: 15 Aralık 1982

15 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

15 Aralık'ta doğan tek anime karakterinin adı Natsuno Yuuki'dir.