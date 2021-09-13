14 Haziran hangi burç ve burcu ne? 14 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 14 Haziran doğumlu insanların burcu İkizler Burcudur.

14 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojideki 12 güneş burcundan birisi olan "İkizler Burcu" 21 Mayıs-21 Haziran dönemini kapsar. 14 Haziran'da doğan bir kişi İkizler'dir.

14 Haziran Yükseleni

Bireylerin yükselen burcu doğum saatine göredir.

14 Haziranda Doğanların Özellikleri

İkizler burcu insanları değişkendir, yenilikçidir ve meraklıdır. İkizler burcunun en önemli özelliği iletişim yetenekleridir. İş hayatında bu alanlarda çok başarılı olabilirler. Sabırsızlıkları ve kararsızlıkları ise olumsuz özellikleridir.

14 Haziran Özel Bir Gün müdür? 14 Haziran Ne Günü?

!4 Haziran'da "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kutlanmaktadır.

14 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar Ve Gelişmeler

Geçmişte, 14 Haziran tarihinde yaşanmış ya da gerçekleşmiş önemli tarihi olaylardan bir kısmı:

14 Haziran 1777'de ABD'de ilk bayrak kabul edilmiştir. Bu bayrak şimdi de kullanılan yıldızları ve şeritleri olan bayraktır.

Fransa, Cezayir'i 1830 tarihinde sömürgeleştirmeye başlamıştır.

Türkiye'de Jandarma teşkilatı 14 Haziran 1839 tarihinde kurulmuştur.

14 Haziran 1900 tarihinde Hawaii, ABD'ye katıldı.

TBMM'de 14 Haziran 1937 tarihinde Hatay Devleti'nin bağımsızlığı onaylandı.

Vietnam Devleti 14 Haziran 1949'da kuruldu.

14 Haziran 2011 tarihinde Şangay Beşlisi isimli yapılanma "Şanghay İşbirliği Örgütü"ne dönüşmüştür. Bu örgütte Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 1996'da yer almaktaydı. 2001 tarihinde Özbekistan'da katılmıştır.

14 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

14 Haziran doğumlu Türk ünlüler ve futbolcu kişilerden bazıları:

Selim Sarper bir Türk siyasetçisidir ve 14 Haziran 1899 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk sinema oyuncusu Coşkun Göğen 14 Haziran 1945 tarihinde doğmuştur.

Perihan Savaş, Türk sinema sanatçısının da doğum tarihi 14 Haziran'dır.

Avukat, milli basketbolcu Şebnem Kimyacıoğlu'nun doğum tarihi de 14 Haziran 1983'dür.

14 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

14 Haziran doğumlu yabancı ünlü ve futbolcu kişilerden bazıları:

Alman sinir hastalıkları uzmanı Alois Alzheimer 14 Haziran 1864'de doğmuştur.

Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara 14 Haziran 1928 tarihinde doğmuştur.

ABD devlet eski başkanı Donald Trump da 14 Haziran 1946 doğumludur.

İngiliz söz yazarı, pop sanatçısı Boy George 14 Haziran 1961 doğumludur.

Avusturyalı soprana Eva Lind 14 Haziran 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Alman tenisçi Steffi Graf 14 Haziran 1969'da doğmuştur.

İtalyan futbolcu, Massimo Oddo doğumu 14 Haziran 1976

Perulu milli futbolcu Andre Carrillo, 14 Haziran 1991

14 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

Bu tarihte doğan anime karakterleri bulunmamakla beraber ikizler burcu olan anime karakterleri mevcuttur.