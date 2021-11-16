Yumurta bozulur mu? Yumurta güneşte, sıcakta, donarsa ve haşlandığında bozulur mu

Yumurtanın üzerine basılan kod ile son kullanma tarihinin karıştırılmaması gerekir. Yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamak için yapmanız gereken bazı testler bulunuyor.

Yumurta Bozulur mu?

Yumurta bozulmuş mu ya da bayat mı anlamak için yapılması gereken bazı testler bulunuyor. İlk olarak her zaman uygulanan en basit yöntem olarak koklamak akla gelir. Yumurta çürüdüğü zaman çok ağır bir koku yayar. Yumurtayı kırmadıysanız yapabileceğiniz diğer bir test ise, yumurtayı yüzdürme testidir. Bir bardağı su ile doldurarak yumurtayı içine atmanız gerekir. Eğer yumurta bardağın dibine batıyorsa taze olduğu anlaşılır. Yumurta biraz yükseliyorsa da yenilebilir durumda demektir. Ama yumurta suyun üzerinde yüzüyorsa bayatlamış olduğunu anlaşılır.

Yumurta Güneşte ve Sıcakta Bozulur mu?

Yumurta sıcağa ve güneşe maruz kaldığı zaman kısa zaman içinde bozulabilir. Bu nedenle kısa süre içinde tüketilmesi ya da buzdolabında muhafaza edilmesi gerekir. Aynı zamanda haşlanmış yumurta oda sıcaklığında bir günden fazla beklediği zaman bozulmaya başlar. Donmuş yumurtanın tadı biraz bozulur. Uzun süre donarak beklemiş olan yumurtanın tüketilmemeli önerilir. Uzun bir süre yumurtayı yiyemeyecekseniz cam bir kaba yumurtaları kırıp tuz ile çırparak saklama kabının kapağını kapatarak muhafaza etmeniz gerekir.