Yağlama tarifi: Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
Yağlama, Kayseri yöresinin sevilen yemekleri arasında yer almaktadır. Kendisine has olarak hazırlanan yufka, kıyma, salçalı sos ve yoğurt ile bütünlük sağlayan Kayseri yağlaması, bir İtalyan yemeği olan Lazanya ile de belirli benzerlikler göstermektedir. Her iki yemekte de kıyma bulunurken kat kat açılan ve şebit adı verilen bazlamalar yağlamanın lezzetini ayrıştıran en önemli nokta oluyor. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte, yağlama tarifi ve detaylı bilgiler
Yağlama yapabilmek için belirli malzemelerin evde bulunması gerekiyor. Hamuru, harcı ve sosu için ayrı malzemelerin kullanıldığı yağlama, eksik malzeme bulunması halinde beklenen lezzeti tattırmayabiliyor. Peki, yağlama nasıl yapılır ve yağlama tarifi için malzemeler nelerdir? İşte, o bilgiler
YAĞLAMA MALZEMELERİ
Kayseri Yağlaması yapmak için gerekli malzemeler şu şekilde;
Hamur için:
- 4 su bardağı un
- Tuz
- Yarım paket yaş maya
- Su
Harcı için:
- 300 gram kıyma
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)
- 2 adet soğan
- 3 adet domates
- Tuz
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı su
Sosu için:
- Sarımsaklı yoğurt
YAĞLAMA TARİFİ
Un, tuz ve mayayı bir kaseye koyup yavaşça su ekleyerek yoğurun.
20 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru küçük bezelere ayırın ve ince bir şekilde açın.
Açtığınız hamurları tavada ya da sacda pişirin.
Pişirme işlemi bittikten sonra kıymayı kavurun.
Soğanları küçük küçük doğrayıp ilave edin.
Sıvı yağ ekleyin.
Domatesleri küp küp doğrayıp salça ekleyerek bir müddet pişmeye bırakın.
Tuz, karabiber ve yarım çay bardağı su ekleyip biraz daha pişirin.
Pişen yufkaların arasına iç harcı ekledikten sonra kat kat koyun ve bir bıçak yardımı ile kesin.
Daha sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edin. Afiyet olsun...