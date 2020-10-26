Yağlama tarifi: Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Yağlama yapabilmek için belirli malzemelerin evde bulunması gerekiyor. Hamuru, harcı ve sosu için ayrı malzemelerin kullanıldığı yağlama, eksik malzeme bulunması halinde beklenen lezzeti tattırmayabiliyor. Peki, yağlama nasıl yapılır ve yağlama tarifi için malzemeler nelerdir? İşte, o bilgiler

YAĞLAMA MALZEMELERİ

Kayseri Yağlaması yapmak için gerekli malzemeler şu şekilde;

Hamur için:

4 su bardağı un

Tuz

Yarım paket yaş maya

Su

Harcı için:

300 gram kıyma

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

2 adet soğan

3 adet domates

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı su

Sosu için:

Sarımsaklı yoğurt

YAĞLAMA TARİFİ

Un, tuz ve mayayı bir kaseye koyup yavaşça su ekleyerek yoğurun.

20 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru küçük bezelere ayırın ve ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamurları tavada ya da sacda pişirin.

Pişirme işlemi bittikten sonra kıymayı kavurun.

Soğanları küçük küçük doğrayıp ilave edin.

Sıvı yağ ekleyin.

Domatesleri küp küp doğrayıp salça ekleyerek bir müddet pişmeye bırakın.

Tuz, karabiber ve yarım çay bardağı su ekleyip biraz daha pişirin.

Pişen yufkaların arasına iç harcı ekledikten sonra kat kat koyun ve bir bıçak yardımı ile kesin.

Daha sonra sarımsaklı yoğurt ile servis edin. Afiyet olsun...