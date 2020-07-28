Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli yaprak sarma tarifi

Vişneli yaprak sarma, Türk mutfağının zahmetli ve lezzetli yemeklerinin başında gelen sarmanın en lezzetli çeşitlerinden biri. Peki, Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli yaprak sarma için gerekli malzemeler neler? İşte Arda Türkmen yorumuyla vişneli yaprak sarma tarifi...

Vişneli Yaprak Sarma Malzemeleri

400 gr. asma yaprağı

Pilav için Malzemeler

½ su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 adet soğan

2 su bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

½ tatlı kaşığı tarçın

½ tatlı kaşığı yeni bahar

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 su bardağı su

1 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı toz şeker

400 gr. vişne

Sarmaları pişirmek için 1 su bardağı vişne suyu

Vişneli Yaprak Sarma Nasıl Yapılır?

İç Harç için

Pirinci nişastası çıkıncaya kadar yıkayın, ardından süzün,

Geniş bir tencerede yağı kızdırın,

Dolmalık fıstığı, tencereye ekleyip hafif rengi değişene kadar kavurduktan sonra, soğanı ilave ederek kavurma işlemine devam edin,

Soğanların rengi değişip yumuşadıktan sonra pirinci ekleyin,

Pirinçler şeffaflaşana kadar kavurmayı sürdürün,

En son tüm baharatları (tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kuru nane) ekleyip karıştırın.

Pirincin üzerine 1 su bardağı vişne suyu, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı toz şeker ve kuş üzümünü ekleyin, bir tur karıştırın.

İç harç suyunu çekmeye yakınken ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Sarmak için;

Tencerenin dibine asma yapraklarından bir zemin yapın

Asma yapraklarına uygun miktarda harç ve birer adet vişne koyup, sarın.

Hazırladığınız sarmaları, tencereye dizin

Kalan vişneleri aralıklı olarak tencereye serpin

Üzerine 1 su bardağı vişne suyu, 4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1,5 su bardağı su ekleyin.

Üzerlerine porselen bir tabak koyup tencerenin kapağını kapatın.

Çok kısık ateşte yaklaşık 35 – 40 dakika pişirin.

Ilık ya da soğuk servis edin.