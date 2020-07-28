Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli yaprak sarma tarifi
Vişneli yaprak sarma, Osmanlı saray mutfağının farklı şekillerde yapılan gözde yemeklerinden biri. Peki, vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Etli ve zeytinyağlı yaprak sarma tariflerinden sıkılanlar için, Arda'nın Mutfağı' programının sunucusu ünlü şef Arda Türkmen'in vişneli yaprak sarma tarifini verdik. İşte adım adım vişneli yaprak sarma tarifi...
Vişneli yaprak sarma, Türk mutfağının zahmetli ve lezzetli yemeklerinin başında gelen sarmanın en lezzetli çeşitlerinden biri. Peki, Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır? Vişneli yaprak sarma için gerekli malzemeler neler? İşte Arda Türkmen yorumuyla vişneli yaprak sarma tarifi...
Vişneli Yaprak Sarma Malzemeleri
400 gr. asma yaprağı
Pilav için Malzemeler
½ su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 adet soğan
2 su bardağı pirinç
Tuz
Karabiber
½ tatlı kaşığı tarçın
½ tatlı kaşığı yeni bahar
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 su bardağı su
1 su bardağı vişne suyu
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı toz şeker
400 gr. vişne
Sarmaları pişirmek için 1 su bardağı vişne suyu
Vişneli Yaprak Sarma Nasıl Yapılır?
İç Harç için
Pirinci nişastası çıkıncaya kadar yıkayın, ardından süzün,
Geniş bir tencerede yağı kızdırın,
Dolmalık fıstığı, tencereye ekleyip hafif rengi değişene kadar kavurduktan sonra, soğanı ilave ederek kavurma işlemine devam edin,
Soğanların rengi değişip yumuşadıktan sonra pirinci ekleyin,
Pirinçler şeffaflaşana kadar kavurmayı sürdürün,
En son tüm baharatları (tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kuru nane) ekleyip karıştırın.
Pirincin üzerine 1 su bardağı vişne suyu, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı toz şeker ve kuş üzümünü ekleyin, bir tur karıştırın.
İç harç suyunu çekmeye yakınken ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Sarmak için;
Tencerenin dibine asma yapraklarından bir zemin yapın
Asma yapraklarına uygun miktarda harç ve birer adet vişne koyup, sarın.
Hazırladığınız sarmaları, tencereye dizin
Kalan vişneleri aralıklı olarak tencereye serpin
Üzerine 1 su bardağı vişne suyu, 4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1,5 su bardağı su ekleyin.
Üzerlerine porselen bir tabak koyup tencerenin kapağını kapatın.
Çok kısık ateşte yaklaşık 35 – 40 dakika pişirin.
Ilık ya da soğuk servis edin.