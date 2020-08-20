MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıTurne patates nedir? Turne patates nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Turne patates nedir? Turne patates nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Turne patates nedir? Turne patates nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turne patates nedir? Turne patates nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Fransızca "tourné" kelimesinden gelen ve zaman zaman kelimenin İngilizce karşılığı ile "turned" olarak da anılan turne patates aslında bir tür doğrama tekniği.

Klasik bir Fransız tekniği olan turne için patates soyulduktan sonra büyüklüğüne göre 4 ya da 8 parçaya ayrılıyor ve ince uzun yumurta benzeri bir şekil alması için üstünden ve kenarlarından kesiliyor.

Bu aşamada ürün turne edilirken çok fazla malzemenin israf edilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Soyulduktan sonra turne aşamasında tıraşlanan parçalar ise pürelerde ve çorbalarda kullanılmak üzere kenara alınıyor.

35
Adını MasterChefte sürekli duyuyorsunuz ama...
Adını MasterChef'te sürekli duyuyorsunuz ama...

İdeal durumda turne patatesin etrafında 7 yüzü olması gerekiyor ancak 8 yüzlü turne patates de kabul edilebilir bulunuyor.

Turne patates nedir Turne patates nasıl yapılır

Turne işlemi sadece patatesler için değil, havuç ya da kabak gibi sebzeler için de yapılabiliyor.

Turne tekniğiyle hazırlanan sebzeler genellikle sotelendikten ya da buharda pişirildikten sonra garnitür olarak kullanılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi