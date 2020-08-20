Turne patates nedir? Turne patates nasıl yapılır?

Klasik bir Fransız tekniği olan turne için patates soyulduktan sonra büyüklüğüne göre 4 ya da 8 parçaya ayrılıyor ve ince uzun yumurta benzeri bir şekil alması için üstünden ve kenarlarından kesiliyor.

Bu aşamada ürün turne edilirken çok fazla malzemenin israf edilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Soyulduktan sonra turne aşamasında tıraşlanan parçalar ise pürelerde ve çorbalarda kullanılmak üzere kenara alınıyor.

İdeal durumda turne patatesin etrafında 7 yüzü olması gerekiyor ancak 8 yüzlü turne patates de kabul edilebilir bulunuyor.

Turne işlemi sadece patatesler için değil, havuç ya da kabak gibi sebzeler için de yapılabiliyor.

Turne tekniğiyle hazırlanan sebzeler genellikle sotelendikten ya da buharda pişirildikten sonra garnitür olarak kullanılıyor.