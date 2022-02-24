Tavuklu krep bohça tarifi: Gelinim Mutfakta tavuklu krep bohça nasıl yapılır?

Yapımı kolay, lezzeti damaklarda tat bırakan tavuklu krep bohça tarifi Gelinim Mutfakta programı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Akşam yemeği menüsünde rahatlıkla hazırlanabilen tavuklu krep bohça tarifi, malzemeleri ve yapımı haberimizde...

Tavuklu Krep Bohça Malzemeleri

Krep için;

2 su bardağı süt

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Yaklaşık 9-10 yemek kaşığı un

İç malzemesi;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 parça tavuk göğsü

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet orta boy patates

1 adet kapya biber

Tuz

Kırmızı toz biber

Beşamel sosu için;

1 buçuk su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 buçuk yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Üzerine;

Pizza peyniri rendesi

Tavuklu Krep Bohça Nasıl Yapılır?

Krep için; yumurtaları çırpın ve üzerine bir yandan çırpmaya devam ederek yağı, sütü, unu, tuzu ekleyin.

Krep tavasında iki tarafını da pişirin.

İç malzemesi için; patatesleri küp şeklinde doğrayıp az yağda hafif kızartın.

Soğanı ve kapya biberi de küp küp doğrayıp yağda kavurmaya başlayın.

Tavuk etini de aynı şekilde doğrayıp soğana ekleyin ve suyu çekene kadar pişirin.

Ardından salçayı ilave edip biraz daha kavurun.

Son olarak patatesi ve baharatları ekleyip çevirdikten sonra ocaktan alın.

Beşamel sos için; tereyağı ve unu pembeleşinceye kadar kavurun.

Azar azar sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

Koyulaşmaya başlayınca tuzu ve bir tutam karabiberi ekleyip tavuklu iç malzemesiyle karıştırın.

Krepi tezhaga alın, içerisine iç malzemesinden paylaştırın ve bohça şeklinde sarıp ters çevirerek tepsiye alın.

Üzerine kürdan batırın.

Aynı işlemi diğer krepler için de uygulayın.

Son olarak üzerilerine kaşar rendelerini serpiştirip 180 derecelik fırında kaşarlar kızarana kadar pişirin.