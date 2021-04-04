Tavuk tantuni tarifi: Tavuk tantuni nasıl yapılır?

Tantuni, daha çok et ile hazırlanıyor. Ancak tavuklu hali de oldukça lezzetli. Küçük küçük doğranan etin baharatlarla zenginleştirilerek sacda pişirilmesiyle yapılıyor. Siz de bu nefis lezzeti evinizde pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gram tavuk göğsü

2 adet kuru soğan

2-3 adet domates

1 diş sarımsak

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Maydanoz

Tuz

Lavaş ekmeği

NASIL YAPILIR?

Tavuğu bir tencerede haşlayın. Diğer taraftan da soğanları piyazlık doğrayın. Domatesleri de soyup küp küp doğrayın. Maydanozları doğrayıp tuz ve soğanla karıştırın. Haşlanan tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın. Daha sonra zeytinyağını tavaya ekleyip ocağa alın. Yağ ısınırken baharatları da tavaya ekleyin ve iyice kavurun. Ardından tavukları ilave edin ve güzelce kavurun.

Ocağı kapatmaya yakın domates ve soğanı ekleyin. En son maydanozu da ilave edip karıştırın. Lavaşları tavanın üzerine kapatarak yağlayın. Tavuğunuz pişince ekmeğinizin arasına koyup servis edebilirsiniz.