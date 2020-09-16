Tavuk nasıl açılır? Bütün tavuk nasıl parçalanır?

Bütün tavuğu parçalamak ya da profesyonel tabirle tavuk açmak zor görünen ancak tekniğini bildiğinizde birkaç basit hamleyle halledebileceğiniz bir iş.

Bunun için öncelikle keskin ve sivri uçlu sağlam bir şef bıçağına ihtiyacınız var. O nedenle bütün tavuğu parçalamaya başlamadan önce bıçağınızı güzelce bilemeyi ihmal etmeyin.

Ardından tavuğunuzu bir kağıt havlu yardımıyla güzelce kurulayıp kaymayan bir kesme tahtasının üzerine, göğsü üstte kalacak şekilde yerleştirin.

BÜTÜN TAVUK NASIL PARÇALANIR?

Tavuğun butlarını elinizle hafifçe çekerek vücudundan ayırın ve deriyi göğüs ile baget arasından bıçağın ucuyla çizerek kesin.

Tavuğu yan çevirip butları tersine çevirip bastırarak, kalça kemiklerinin yuvalarından çıkmasını sağlayın. Bu işlemi doğru yapıyorsanız, kemik yuvasından çıktığındaki sesi duyabilirsiniz.

Kemiği yuvasından çıkardıktan sonra eklemi ve deriyi bıçakla kesip butları gövdeden ayırın ve kenara alın.

Ardından kanatları da havaya kaldırıp bıçağınızla eklemi kesin. Kanatları da gövdeden ayırıp kenara alın.

Kanatlardan sonra tavuğun göğüs kafesini yukarıdan aşağı doğru kesin. Omuz bağlarını da keserek göğüs etini sırt kemiklerinden ayırın. Göğsü derili kısmı alta gelecek şekilde tahtaya yayın. Ortadaki lades kemiğini bıçak yardımıyla eti zedelemeden çıkarın. Ardından göğsü ortasından yukarıdan aşağı kesip iki parçaya ayırın.

Dilerseniz tavuk göğüsleri derisi üste gelecek şekilde alt üst edip kemiğin hizasından verev keserek bir daha bölebilirsiniz.

Butları da kalça ve baget olarak ayırmak için, parçaları derileri alta gelecek şekilde kesme tahtasına yerleştirip beyaz yağ çizgisi hizasında kesin.

BÜTÜN TAVUKTAN KAÇ PARÇA ÇIKAR?

Sonuç itibarıyla göğsü ve butları parçalayıp parçalamadığınıza bağlı olarak 6 ila 10 adet parça elde etmeniz gerekiyor.

Peki ya sırt ve boyun kemikleri? Tabii ki onları da çöpe atmayacaksınız. Bu parçaları dondurucuya kaldırıp biriktirin. 2-3 kez tavuk parçalayıp yeterince göğüs ve boyun kemiği biriktirdikten sonra haşlayıp çorbalık tavuk suyu elde edebilirsiniz.