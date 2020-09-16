'Dolaptaki tavukla bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için nefis tavuk yemeği tarifleri

Kapama tarifi Kapama sadece tavuktan değil av hayvanları ve kuzudan da hazırlanabilir. Balkanlarda oldukça yaygın olan kapama, başta Edirne ve Kırklareli olmak üzere Türkiye'de de Trakya mutfağında önemli bir yere sahiptir. En büyük özelliği pişirilirken içine ilave edilen karabiber olan kapama, yapılışı zahmetli gibi görünse de oldukça basit ve lezzetli bir yemektir. İşte yöresel lezzetleri sevenler için enfes kapama tarifi...