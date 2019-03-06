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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tavuklu dalyan köfte tarifi

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Tavuklu dalyan köfte tarifi

Dalyan köfte genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan enfes bir yemek. Ancak kırmızı etten uzak duranlar ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk kıyması da dalyan köfte yapmak için enfes bir alternatif olabilir. İşte muhteşem tavuklu dalyan köfte tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 300 gram tavuk kıyması
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı ekmek içi
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

İç harcı için:

  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy havuç
  • 1 su bardağı bezelye

Sosu için:

  • 1 adet büyük boy domates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Sarımsakları ezin.

Tüm köfte malzemelerini karıştırıp güzelce yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Bezelyelerle birleştirip haşlayın ve süzün. (Arzu ederseniz hazır garnitür de kullanabilirsiniz.)

Köfte harcını yağlı kağıt üzerine dikdörtgen şeklinde yayın.

Haşladığınız sebzeleri kıymanın ortasına yerleştirin.

Fırın kağıdının yardımıyla kıymayı rulo yapın. Köftenin birleşme yeri alt tarafta kalacak şekilde fırın kabına yerleştirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. 30 dakika pişirdiğiniz köfteyi dilimleyip 10 dakika da bu şekilde pişirin.

Sosu için domatesleri rendeleyin ve zeytinyağında kavurun. Ezilmiş sarımsakları da içine ekleyin.

Suyunu ve tuzunu ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın.

Köfteleri üzerine sos gezdirerek servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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