Dalyan köfte genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan enfes bir yemek. Ancak kırmızı etten uzak duranlar ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk kıyması da dalyan köfte yapmak için enfes bir alternatif olabilir. İşte muhteşem tavuklu dalyan köfte tarifi…
İç harcı için:
Sosu için:
Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Sarımsakları ezin.
Tüm köfte malzemelerini karıştırıp güzelce yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın. Bezelyelerle birleştirip haşlayın ve süzün. (Arzu ederseniz hazır garnitür de kullanabilirsiniz.)
Köfte harcını yağlı kağıt üzerine dikdörtgen şeklinde yayın.
Haşladığınız sebzeleri kıymanın ortasına yerleştirin.
Fırın kağıdının yardımıyla kıymayı rulo yapın. Köftenin birleşme yeri alt tarafta kalacak şekilde fırın kabına yerleştirin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. 30 dakika pişirdiğiniz köfteyi dilimleyip 10 dakika da bu şekilde pişirin.
Sosu için domatesleri rendeleyin ve zeytinyağında kavurun. Ezilmiş sarımsakları da içine ekleyin.
Suyunu ve tuzunu ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın.
Köfteleri üzerine sos gezdirerek servis edin.