Kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifi

Özellikle çocukların severek tükettiği bir lezzet tavuk şinitzel. Bu tarifin içine bir de kaşar peynir dilimleri ekledik ve ortaya leziz, kaşar peynirli tavuk şinitzel çıktı. Bu çok lezzetli tavukları denemek isterseniz, kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifimiz hemen aşağıda…
Kızartmak için:
Un, yumurta ve galeta ununu tavuk göğsüne daha rahat bulamak için farklı geniş tabakların içine koyun.
Galeta ununu koyduğunuz tabağın içine, biraz tuz ve kırmızı toz biber ilave edip güzelce karıştırın.
Daha sonra tavuk göğsünü kesebildiğiniz kadar ince iki parçaya bölün.
Tavuk göğsünün her yerini tuz ve toz biberle baharatlayın.
Daha sonra kestiğiniz tavuk göğsünün bir yüzeyine kaşar peynir dilimlerini koyun.
Diğer tavuk göğsü parçasıyla da kaşar peynirinin üzerini kapatın.
Bu aşamadan sonra isterseniz iki tavuk göğsünü birbirine sabit tutmak için bir kürdandan faydalanabilirsiniz.
Tavuk göğsünü önce unlu tabağa, daha sonra yumurtalı tabağa ve en son galeta unlu tabağa bulayın.
Bu işlemlerin tamamını dört tavuk göğsü için de tekrarlayın.
Bu sırada sıvı yağı bir tavaya döküp kızdırın.
Hazırladığınız tavuk göğüslerini kızgın yağda, önlü arkalı kızartıp hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.