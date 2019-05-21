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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifi
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Kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifi

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Kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifi

Özellikle çocukların severek tükettiği bir lezzet tavuk şinitzel. Bu tarifin içine bir de kaşar peynir dilimleri ekledik ve ortaya leziz, kaşar peynirli tavuk şinitzel çıktı. Bu çok lezzetli tavukları denemek isterseniz, kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifimiz hemen aşağıda…

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet tavuk göğsü
  • 4 yemek kaşığı un
  • 8 dilim kaşar peyniri
  • 2 adet yumurta
  • 10 yemek kaşığı galeta unu
  • Kırmızı toz biber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ
  • Tuz

Hazırlanışı

Un, yumurta ve galeta ununu tavuk göğsüne daha rahat bulamak için farklı geniş tabakların içine koyun.

Galeta ununu koyduğunuz tabağın içine, biraz tuz ve kırmızı toz biber ilave edip güzelce karıştırın.

Daha sonra tavuk göğsünü kesebildiğiniz kadar ince iki parçaya bölün.

Tavuk göğsünün her yerini tuz ve toz biberle baharatlayın.

Daha sonra kestiğiniz tavuk göğsünün bir yüzeyine kaşar peynir dilimlerini koyun.

Diğer tavuk göğsü parçasıyla da kaşar peynirinin üzerini kapatın.

Bu aşamadan sonra isterseniz iki tavuk göğsünü birbirine sabit tutmak için bir kürdandan faydalanabilirsiniz.

Tavuk göğsünü önce unlu tabağa, daha sonra yumurtalı tabağa ve en son galeta unlu tabağa bulayın.

Bu işlemlerin tamamını dört tavuk göğsü için de tekrarlayın.

Bu sırada sıvı yağı bir tavaya döküp kızdırın.

Hazırladığınız tavuk göğüslerini kızgın yağda, önlü arkalı kızartıp hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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