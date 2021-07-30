Tavuk Dünyası'ndan 10 yeni restoran

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik. 4 bin kişiyi aşan insan kaynağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci çeyrekte Türkiye’nin 7 farklı şehrinde 9 yeni restoran açtık, ek olarak Kıbrıs’ta da ilk restoranımızı misafirlerimizle buluşturduk. Hedef yıl sonunda 250 restorana ulaşmak. Bu hedefin gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Tavuk Dünyası son olarak Gaziantep İbrahimli, İstanbul Sultangazi, Antakya Primemall, Ankara Antares AVM, İstanbul Mimaroba, Mersin Saya Park AVM, Aydın Söke Novada AVM, Bodrum Neyzen Tevfik Bulvarı, Ankara 7. Cadde ve Kıbrıs Girne’de açılan yeni restoranlarında hizmet vermeye başladı.