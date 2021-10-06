Sucuk nasıl kurutulur ve saklanır? Evde yapılan yaş sucuk kurutma yöntemleri

Belli başlı bazı malzemeleri yerleştirmek suretiyle, istenilen kıvamda ve sertlikte, ayrıca lezzetli sucuklar elde etmek mümkün. Evde kolayca ve belli yöntemleri kullanarak elde edilen sucuk için, elbette kurutma yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise evde bazı unsurları ele almak ve sırasıyla uygulamak gerekir. Biraz sabır ile hazırlanmış olan sucuk kısa bir zaman içerisinde tüketilebilecek hale gelir.

Sucuk Nasıl Kurutulur?

Doğal yöntemler ile evinde sucuk yapmak isteyen birçok kişi, sucukları nasıl kurutacağı yönünde bilgi almaya çalışıyor. Normal oda şartları altında gerekli koşullar yerine getirerek kolayca sucuklar kurtulabilir.

- Öncelik yatacak ve güneş almayan bir ortam belirlenmelidir.

- Daha sonra bu ortamda sucuklar asılmak suretiyle kurutulmaya bırakılabilir.

- Eğer asacak yer yok ise, o vakit bir gazete üzerine sucuklar serilebilir.

- Özellikle gazete sucuğun nemini alarak kısa süre içerisinde kurutabilmektedir.

- Tabii ilk olarak asma yöntemini değerlendirmek suretiyle kurutmak önemlidir.

Yukarıda verilen aşamaları sırası ile gerçekleştirmek suretiyle, hazırlanmış olan sucuklar kolayca kurutulabilir. Daha sonra istenilen sertlik elde edildikten sonra afiyetle tüketmek mümkündür.

Sucuk Nasıl Saklanır?

Evde yapılan sucuklar açık olduğu için mutlaka süreye dikkat etmek gerekmektedir. Bu doğrultuda sucukların biraz daha uzun süre kalabilmesi için streç film kullanmak etkilidir. Bu bağlamda sucukları streç filme sarmak suretiyle, buzdolabı poşetine koyarak sıkıca bağlamak gerekir. Daha sonra uzunca bir süre buzdolabında saklama imkanı elde edilebilmektedir. Tabii yine de ne olursa olsun mutlaka tüketme tarihlerine çok dikkat etmek gerekir.

Evde Yapılan Yaş Sucuk Kurutma Yöntemleri

Belirlenmiş olan etler kıyma makinesinden geçirmek suretiyle farklı malzemeler üzerinden bir araya getirilir. Daha sonra ele alınan yöntemler ışığı altında istenilen sucuk şekli, lezzeti ve sertliği yakalanabilir. Tabii kıvamı ve sertlik açısından yaş sucuk kurutma yöntemleri ele alınmalıdır. Bu doğrultuda en önemli unsur şüphesiz sucukları asma yöntemidir.

Evde yapılmış olan yaş sucuklar, güneş almayan ancak sıcak bir ortamda kurutulmaya bırakılabilir. Tabii bir diğer yöntem gazete üzerine yine sıcak bir ortamda gölgeye sermek suretiyle kurutma yöntemi değerlendirilebilir. Kısa bir zaman içerisinde sucuklar istenilen kapağıma ve sertliği gelerek tüketilebilir.