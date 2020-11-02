Sarımsağı hızlı ve etkili bir şekilde soymak için 6 yöntem

Sarımsak başlarının boyutu ve yoğunluğu değişkenlik gösterebilir, ancak satın alırken hepsinin hemen hemen benzer ölçülerde olmasına dikkat edebilirsiniz. Yumuşak veya çürümüş dişler olmadığından emin olmak için hafifçe sıkarak test edilebilir. Yine de bu yöntemin taze sarımsaktan daha az yapışkan olan "kuru" sarımsak için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca, sarımsakların üst kısımlarını kesmeden, tüm dişler soyulana kadar beklerseniz, sarımsakların daha az renk değiştirdiğini de fark edeceksiniz. İşte sarımsak seçiminden sonra uygulayabileceğiniz etkili soyma teknikleri...

Sıcak suda bekletme

Sarımsakların kolay soyulabilmesi için kısa bir süre sıcak suda bekletilmesi yeterli. Sadece 1 dakika sonra, kabuklarından ayrılmaya başladığını göreceksiniz. Ardından, ellerinizi ıslatıp sarımsakları ovalayarak, kabuklarından ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bıçak yardımıyla soyma

Sıcak su işe yaramadıysa, başka bir yol olan bıçakla soyma yöntemine başvurabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, öncelikle bir kök sarımsağın ucunu kesmek. Ardından, her bir diş sarımsak ayrımına bıçağı batırın ve tek bir hamleyle hareket ettirerek gevşetin. Bu sayede, sadece birkaç dakika içinde mükemmel soyulmuş sarımsak taneleri elde edeceksiniz.

İki kase arasında sallama

Her ne kadar ilk bakışta zor gibi gözükse de sarımsakların kabuklarından ayrılmasını kolaylaştıran kaseler mucizevi bir şekilde yemek pişirme hızınızı artırabilir. Önce, sarımsak başını tek tek dişlere ayırın ve dişleri küçük bir metal kasenin içine koyun. Bu kabın üstüne benzer boyutta başka bir metal kase koyun. İki metal kaseyi bir arada tutarak büyük bir çalkalayıcı haline getirmek, sarımsakları kabuğundan çıkarmada etkili olacaktır. Unutmayın ki kaseler ne kadar doluysa, sarımsak dişleri birbirine o kadar hızlı çarpar ve açılır.

Bıçak sırtıyla parçalama

Bu hem ev aşçıları hem de şefler için klasik bir tekniktir. Bıçağın yassı tarafını kullanarak sarımsak dişlerinin üzerine bastırarak kabuklarını çatlatın ve ardından elle çıkarın. Bu, herhangi bir ek ekipmanın kirlenmesini gerektirmeyen hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bıçakla ne kadar kuvvetli olduğunuza bağlı olarak, bir baş sarımsağı 10 dakikadan daha kısa sürede kolayca soyabilirsiniz.

Kavanozda çalkalama

Sarımsakları birbirinden ayırın ve çalkalayabileceğiniz bir kaba koyun, ardından kapağı kapatıp sallayın! Sadece birkaç dakika içinde, minimum morarma ile bir demet soyulmuş sarımsak elde edersiniz. Alternatif olarak, sıkıca kapanan kapaklı bir kavanoz veya hatta bir kamp termosu kullanabilirsiniz.

Mikrodalgada gevşetme

Sarımsakların kağıt gibi dış katmanlarını soyarak ve üstünü kırparak başlayın ve ardından sadece 20 saniye boyunca mikrodalgada karıştırın. Biraz soğuduktan sonra kabuklarından kolayca ayrılır ve mikrodalga beş dakikadan daha kısa bir sürede bir baş sarımsağı soymanıza yardımcı olur.