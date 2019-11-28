Sade yağ nedir? Sade yağ nasıl elde edilir?

Yapımı oldukça basit olan sade yağ tereyağı eritilerek hazırlanıyor. Margarin ve trans yağlara oranla daha sağlıklı olan sade yağ, yemeklerinizde de oldukça lezzet katacak. İşte, sizler için hazırladığımız sade yağ tarifi ve yapım aşamaları.

SADE YAĞ NEDİR?

Cinsine göre değişmekle beraber tereyağı, yağ, su ve protein karışımından oluşuyor. Diğer tüm yağlar dışarıda bekleyip bozulmamasına rağmen tereyağı kısa sürede bozuluyor. Buzdolabının olmadığı devirde yağın ömrünü sade yağ kullanarak daha uzatmak mümkündür.

SADE YAĞ NASIL YAPILIR?

Bir kilo tereyağı kısık ateşte derince bir kapta eritilir. Daha sonra tereyağı eriyip kaynadıkça üst kısmı ise köpük köpük olacaktır. Oluşan köpükler süzgeç ya da kaşık yardımıyla belirli aralıklarla alın. Köpüklenme bitene kadar devam edin. 1 saat kadar bir süre sonra su tamamen buharlaşır ve tortular dibe çöker. Ocağın altını kapatın ve bir süre dinlenmeye bırakın. Kısa bir süre sonra sarı bir renk alır. Bir süre daha dinlendirdikten sonra temiz bir bezden geçirilerek bir kaba doldurun. Dolaba konularak donması bekleyin. Sade yağ tamamen katılaştıktan sonra yemekleriniz için kullanıma hazır.