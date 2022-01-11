Rosto köfte tarifi ve malzemeleri: Rosto köfte nasıl yapılır, yanına ne gider?

Kalabalık misafirlerinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz yemek seçeneklerinden olan rosto köfte patates püresi ile eşsiz bir menüye dönüşüyor. Doyurucu bir lezzet olan rosto köfte tarifi, malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda...

Rosto köfte için:

500 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2/3 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı su

2 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Patates püresi için:

4 adet orta boy patates

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 silme tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su (et suyu)

5-6 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Rosto Köfte Nasıl Yapılır?

Soğan ve maydanozu ince ince kıyın. Ekmek içini ufalayın. Yumurtayı küçük bir kasede iyice çırpın. Kıyma, soğan, maydanoz, ekmek içi, yumurta, tuz ve karabiberi iyice karıştırıp yoğurun.

Baton kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Kıymalı karışımı kalıba doldurup önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 1 saat 15 dakika pişirin.

Püresi için; patatesleri soyun ve büyük küpler halinde doğrayarak geniş bir tencereye alın. Patateslerin üstünü kapatacak kadar su ekleyerek, orta ateşte yumuşayana dek pişirin. Bir kürdan ya da küçük bir bıçağı patateslere batırarak pişip pişmediğini kontrol edin.

Pişen patateslerin fazla suyunu süzün. Üzerine tereyağı ekleyerek bir ezici ya da çatal yardımıyla karıştırarak patatesleri ezmeye başlayın. Sonrasında yavaş yavaş sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Tuzu da ekleyerek pürenin kıvamı pürüzsüz oluncaya dek karıştırmaya devam edin. Damak tadınıza göre tuz oranını artırabilir, farklı baharatlar ekleyebilirsiniz.

Sosu hazırlamak için bir çorba kaşığı sıvı yağı derin bir tavada kızdırın. 1 adet soğan ve sarımsakları çok ince kıyıp yağda kavurun. Rendelenmiş domates, et suyu, kıyılmış 5-6 dal maydanoz, tuz ve karabiberi karışıma ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve ara sıra karıştırarak 15 dakika daha pişirin.

Rostoyu fırından çıkarınca bir tepsiye ters çevirerek alın. Sıcak domates sosunu üzerine dökün. Maydanoz yaprakları ve domates dilimleri ile süsleyip, patates püresinin yanında sıcak olarak servis yapın.