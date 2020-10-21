Pate a choux (pataşu hamuru) nedir, nasıl yapılır?

Pate a choux, Türkçe’de bilinen adıyla pataşu ya da şu hamuru içi boş, puf gibi kabarmış hamur türüdür. Ekler, profiterol ve tulumba tatlısı yapımında pataşu hamuru kullanılır. Pate a choux (pataşu hamuru) ilk olarak Fransız pasta şefleri tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır.

Choux hamur işleri bazen pişirildikten sonra krema ile doldurulur ve kremalı pasta veya ekler yapılır.

PATAŞU HAMURU İÇİN MALZEMELER

250 mililitre su

175 gram un

Bir tutam tuz

110 gram tereyağı

4-5 adet yumurta

PATAŞU HAMURU NASIL YAPILIR?



Su, tereyağı ve tuzu ocağa koyun ve tereyağı eriyince unu ilave ederek spatula ile karıştırın ve biraz soğutun. Soğumaya yakın içerisine teker teker yumurtaları kırın ve mikserle hızlı devirde karıştırın.

4 yumurtayı koyduktan sonra eğer harcınız doğru kıvamdaysa 5 inci yumurtayı kırmayın. Hamur koyu mayonez kıvamında olmalıdır, hamurunuz bu kıvama geldiğinde sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük toplar halinde, birbirlerine çok bitişik olmadan sıkın.

190 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.