Mütebbel tarifi: Lübnan usulü mütebbel mezesi nasıl yapılır?
Doğu mutfağının geleneksel mezelerinden olan mütebbel tarifi, közlenmiş patlıcan ve tahinin lezzetli uyumunu sofralarınıza getiriyor. Peki, meşhur olduğu Lübnan usulü mütebbel mezesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte mütebbel tarifi ve yapım aşamaları...
MÜTEBBEL MALZEMELERİ
- 3 adet patlıcan
- 1 çay bardağı tahin
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 adet limon
- 2 diş sarımsak
- Karabiber
- Tuz
- Zeytinyağı
MÜTEBBEL MEZESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle patlıcanları közleyip soğuması için bekletin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ve bir kaseye alın.
Sarımsakları da ezip patlıcanların üzerine ekleyin. Daha sonra tahin, limon suyu, yoğurt, zeytinyağını, karabiber ve tuzu da ilave edip karıştırın.
Servis tabağına alın ve dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...