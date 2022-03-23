Mütebbel tarifi: Lübnan usulü mütebbel mezesi nasıl yapılır?

MÜTEBBEL MALZEMELERİ

3 adet patlıcan

1 çay bardağı tahin

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet limon

2 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

MÜTEBBEL MEZESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları közleyip soğuması için bekletin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ve bir kaseye alın.

Sarımsakları da ezip patlıcanların üzerine ekleyin. Daha sonra tahin, limon suyu, yoğurt, zeytinyağını, karabiber ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Servis tabağına alın ve dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...