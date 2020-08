Mutancana nedir, nasıl yapılır? İşte mutancana malzemeleri ve tarifi

Fatih Sultan Mehmed’in en sevdiği yemek olarak bilinen Mutancana, içinde nohut, kestane, kuş üzümünün bulunduğu Mevlevi pilavı; kuzu sokumundan üretilen kuzu etinin özel tekniklerle pişirilmesiyle hazırlanıyor. Yemek kuzu etinin altına kayısı, sarımsak, arpacık soğanı ve badem eklenerek özel sosuyla birlikte servis ediliyor.

MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Kuzunun kaval kemiğinden et suyu alınır. 1 kuzu kaval kemiği, 2 litre su, bir baş soğan, 1 havuç, 2 defne yaprağı, 1 tutam tane karabiber, yaklaşık 2 saat kaynatılır. Hazırlanan et suyu süzülür ve kenara ayrılır. Kuşbaşı doğranan kuzu budu, derin bir tencereye alınır. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirilir. Tereyağı, arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyerek kavurmaya devam edilir. 2 dakika sonra hazırlanıp süzülen et suyu ilave edilir. Un hariç, sırası ile badem, incir, kayısı, kırmızı üzüm, kırmızı erik ve balı ilave edilir. Son olarak un eklenir ve kısık ateşte 5 dakika daha pişirilir. Yemek ateşten alınıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakıldıktan sonra servis yapılır.