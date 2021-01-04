Mükemmel omletler hazırlamanın püf noktaları

Taze yumurtalar kullanın

Omlet yapmanın en önemli püf noktası elbette yumurtaların taze olmasından geçer. Bunun için mutlaka marketten alırken son kullanma tarihlerini dikkate alın. Organik ürünlerin saklama koşulları ve raf ömrünün kısa olması da ayrıca dikkat etmeniz gerekenler arasında.

Pürüzsüz hale gelene kadar çırpın

Şimdi sıra satın aldığınız yumurtaları hazırlamada. Öncelikle yumurtaları geniş bir kaseye kırmanız ve iyi bir çırpma teliyle pürüzsüz hale gelene kadar çırpmanız gerekiyor. Tamamen köpürene kadar çırptıktan sonra, beyazının ve sarısının iyice birbirine geçmiş olduğunu fark edeceksiniz. Bu daha iyi bir omlet pişirmeniz için size yardımcı olur.

Ekstra yumurta sarısı ekleyin

Omletiniz aynı zamanda göze hitap etsin istiyorsanız, beyazlarını az tutup, ekstra bir yumurtanın sarısı ekleyebilirsiniz. Sonrasında beyazını ev yapımı yüz maskelerinde ya da farklı tariflerde de kullanabilirsiniz.

Süt ekleyin

Yumurtaların harika bir omlete dönüşmesi için karışıma 1 yemek kaşığı kadar süt ya da su ekleyin. Böylelikle tavada daha kolay yayılabilir ve şekil vermesi de kolay olur.

Baharatlarla tatlandırın

Baharatlar her yemekte olduğu gibi, omlet yapımında da en büyük yardımcınız. Karabiber, toz kırmızı biber, kekik gibi baharatlar ekleyerek omletinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Ayrıca çok fazla baharat sevmiyorsanız, az miktarda tuz ve toz şeker de ekleyebilirsiniz.

Sebzelerin gücünü kullanın

Sade bir omleti görkemli bir mutfak sanatına dönüştüren şey tabii ki sebzelerdir. Taze soğan, biber, patates… Dilediğiniz sebzelerden harika bir karışım hazırlayın. Eğer patates, ıspanak gibi sebzeler kullanıyorsanız, bu sebzeleri öncesinde tavada bir miktar pişirmeyi unutmayın. Aksi halde sebzeleriniz, yumurtalarınızın pişme hızına yetişemeyebilir.

Kullandığınız yağ önemli

Tüm malzemeler bir yana, omlet için kullandığınız yağ bir yana! Tercihen tereyağı kullanılıyor ama aromasının fazla olduğunu düşünüyorsanız az miktarda sıvı yağ ekleyerek denge sağlayabilirsiniz. Ayrıca sucuk, sosis gibi yağlı malzemelerle birlikte bir karışım hazırladıysanız, ekstra yağ kullanmaktan kaçının.

Peynir ekleyin

Geldik son adıma… Kaşar ve diğer peynir seçenekleri için omletin altın vuruşu sayılabilecek bir adım diyebiliriz. Ancak buradaki önemli nokta, lezzet bütünlüğünü sağlayabilmektedir. Eğer taze soğan gibi baskın bir tat kullandıysanız, ona yakışan lor peyniri veya keçi peynirini tercih edebilirsiniz. Ya da sucuklu, patatesli bir omletse de kaşar rendelemeyi deneyin. Peynirin eriyip uzayan kıvamı sizi ve ev halkını cezbedecektir.