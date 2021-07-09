Mücver nasıl yapılır? Kabak mücver tarifi
Mücver, günün her saatinde keyifle tüketebileceğiniz bir lezzet. Ayrıca yanında yoğurtlu sos ile de tadına doyum olmuyor. Dilerseniz mücverinizi patates veya havuçla da renklendirebilirsiniz. Peki mücver nasıl yapılır? İşte kabak mücver tarifi...
Mücver, mutfağımızın en sevilen tariflerinden biri. Havuç veya patates de ekleyebileceğiniz mücveri ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde tüketebilirsiniz.
MALZEMELER:
3 adet kabak
3 ya da 4 yemek kaşığı un
2 adet yumurta
1 adet havuç
4 dal taze soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Dereotu
Karabiber
Tuz
NASIL YAPILIR?
Kabak ve havucu rendeleyin. Ardından sıkarak suyunu alın.
Soğan ve dereotunu ince ince doğrayın.
Yumurtaları da kırıp çırpın.
Daha sonra bütün malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine tuz ve karabiberi de ilave edin.
Geniş bir tavaya sıvı yağ koyup, hafifçe kızdırın.
Karışımdan kaşıkla alıp yağda arkalı önlü kızartın.
Afiyet olsun...