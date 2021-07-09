Mücver nasıl yapılır? Kabak mücver tarifi

Mücver, mutfağımızın en sevilen tariflerinden biri. Havuç veya patates de ekleyebileceğiniz mücveri ister kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde tüketebilirsiniz.



MALZEMELER:



3 adet kabak

3 ya da 4 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 adet havuç

4 dal taze soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Dereotu

Karabiber

Tuz



NASIL YAPILIR?



Kabak ve havucu rendeleyin. Ardından sıkarak suyunu alın.



Soğan ve dereotunu ince ince doğrayın.



Yumurtaları da kırıp çırpın.



Daha sonra bütün malzemeleri bir kasede karıştırın. Üzerine tuz ve karabiberi de ilave edin.



Geniş bir tavaya sıvı yağ koyup, hafifçe kızdırın.



Karışımdan kaşıkla alıp yağda arkalı önlü kızartın.



Afiyet olsun...