Edirneli Arif Usta'nın mormiksli kurabiyesi herkese moral olacak

Edirne'de şekerlemeci olan Arif Meriç, "mormiks" ürününü kullanarak "mor kurabiye" üretti.

Meriç, 3 aylık deneme üretimlerinin ardından tereyağı, badem, tam buğday unu ve "mormiks" kullanarak "moralize" adını verdiği mor kurabiye yaptı. Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mormiks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlıklı olduğunu söyledi.



Mormiks"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini gibi sebze ve meyvelerin pigmentleri kullanılarak elde edilen faydalı bir bileşen olduğunu dile getiren Meriç, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın döneminde biraz moralimiz bozuldu. Biz de gıda işi yapan bir firma olarak insanları mutlu edecek yeni bir tat üretmek istedik. Daha önce mormiks kullanılarak ekmek yapılmıştı. Mordan gelen güzel bir lezzet ve fayda var. Biz de tereyağı, badem ve tam buğday ununa mormiks ekleyerek tadı mayhoş lezzetli bir kurabiye ürettik. Koronavirüs nedeniyle çöken moralimizi bu mucize lezzetle artırdık" dedi.



Meriç, "mor kurabiye"nin beğeni topladığını belirterek, "Dünyanın morali bozuldu. Bu moral bozukluğuna karşı Edirneli Arif Usta olarak bir şeyler yapmak istedim. Mor lezzetin güzel bir yönü var. Mormiksle yapılan bu kurabiye herkese moral olsun" dedi.