MasterChef fava tarifi: Ege usulü fava nasıl yapılır ve nasıl kullanılır?

MasterChef fava tarifi yarışmacılar kadar izleyenlerin de dikkatini çeken tariflerden biri oldu. Peki, Ege usulü en lezzetli fava nasıl yapılır, nasıl kullanılır? İşte, MasterChef tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları…

Fava Nedir?

Fava bir diğer adıyla bakla ezmesi, özellikle Ege ve Yunan mutfağında yaygın olarak yapılan bir lezzettir. Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çeken fava soğuk sunuma hazırlanmalıdır.

Fava Malzemeleri

1 su bardağı kurutulmuş bakla

1 adet orta boy soğan

2 adet kesme şeker

Yarım limon suyu

Dereotu

Fava Nasıl Yapılır?

Küçük bir tencere içine zeytinyağını koyun.

Üzerine 1 su bardağı bakla ve bir miktar su ilave edin.

1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

Baklaların iyi pişmesi için suyu çektikçe su ekleyin.

Bir başka tava içinde zeytinyağının üstüne iri doğranmış 1 adet soğan koyup pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kavrulan soğanları, tencerenin içine dökün.

Üzerine 2 adet kesme şeker ve yarım limon suyu ekleyin.

Pişen baklalar patates püresi kıvamına gelene kadar çırpın.

Düz bir kap içine dökün, kesilebilir kıvama gelmesi için soğumaya bırakın.

Son olarak doğranmış dereotu ile süsleyin.

Afiyet olsun…

Fava Nasıl Kullanılır?

Bezelye, börülce, mercimek ve nohut gibi proteince zengin bir besin olan baklanın en yaygın kullanımı, iç kabukları çıkarıldıktan sonra kurutulmuş tanelerin haşlanıp, ezilmesiyle oluşturulan, fava adıyla tanınan, zeytinyağı ve dereotu eklenerek yenen ezme şeklidir. Fava, lokantalarda meze olarak servis edilir.