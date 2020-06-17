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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock ve Ingimage
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Kuşkonmaz nasıl ayıklanır nasıl pişirilir? İşte cevabı

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Kuşkonmaz nasıl ayıklanır nasıl pişirilir? İşte cevabı
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Kuşkonmaz tam bir sağlık deposu olmasına rağmen mutfaklarımızda çok fazla yer bulabilmiş bir sebze değil ne yazık ki… Ancak kapısı farklı lezzetlere açık olanlar yavaş yavaş kuşkonmazı da hayatına sokmaya başladı. Siz de onlardansanız muhtemelen “Kuşkonmazı nasıl temizlerim, nasıl pişiririm?” diye düşünüyorsunuzdur. Sizin için kuşkonmaz ayıklamanın ve pişirmenin inceliklerini araştırdık. İşte tariflerimizle birlikte püf noktalarımız…

Kuşkonmazın dış yüzeyinde dikenli küçük yapraklar bulunur. Bu yaprakları bir bıçak yardımıyla keserek ayıklayın. Ardından kuşkonmazın sapının en ucundan 2-2,5 santimetre kadar bir kısmı kesin. Bu kısım daha odunsu bir yapıda olduğundan pişirmeden önce ayıklanmalıdır

Ardından kuşkonmazın gövdesini de bir bıçak ya da soyucu yardımıyla en dış kabuğunu alacak şekilde soyun. Bu işlemi yaparken kuşkonmazın her yanını aynı kalınlığa getirmeye dikkat edin. Aksi takdirde kuşkonmazınızın ince yerleri pişerken kalın yerleri çiğ kalır.

Kuşkonmaz çorbası tarifi
Kuşkonmaz çorbası tarifi

Çiğ kalmak demişken, kuşkonmazınızı haşlayarak, ızgarada ya da fırında pişirerek tüketebileceğiniz gibi çiğ de yiyebilirsiniz.

Kuşkonmazı suda haşlayarak pişirecekseniz bu süreyi fazla uzatmayın. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Sıcak sudan aldığınız kuşkonmazları buzlu suya koymak da renklerini ve kıtırlıklarını korumalarını sağlayacaktır.

Fırında pişireceğiniz kuşkonmazı tepsiye dizdikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber serpin. Dilerseniz parmesan gibi bir peynir de ilave edip farklı bir tat yakalayabilirsiniz.

Fırında kuşkonmaz tarifi
Fırında kuşkonmaz tarifi

Kuşkonmaz omlet gibi yemeklere de çok yakışır. Bunun için kuşkonmazı 2-2,5 santimetre boyunda parçalar halinde doğrayıp tavada biraz kavurduktan sonra diğer malzemelerle karıştırmanız yeterli. "Ben örnek tarif de isterim" diyenler için kuşkonmazlı omlet tarifi de hemen gelsin:

Kuşkonmaz nasıl ayıklanır nasıl pişirilir İşte cevabı

Malzemeler:

8 dal kuşkonmaz

10 adet yumurta

1 su bardağı kaşar rendesi

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?:

Kuşkonmazları yukarıda belirtildiği şekilde ayıklayıp doğrayın.

Kaynamış suda 4-5 dakika haşladığınız kuşkonmazları soğuk suya alın.

Yumurtaları tuz, karabiber ve kaşar rendesiyle çırpın.

Kuşkonmazları da yumurtaya ekleyip karıştırın.

Fırın kabını ya da döküm tavayı tereyağıyla güzelce yağlayıp malzemeyi kaba aktarın.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra omleti fırına verin.

20 dakika sonra çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

Kuşkonmazlı Karides Sote | Mucize Lezzetler
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