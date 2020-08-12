Konfit nedir, ne demek? Konfi tekniği ile ilgili merak edilenler
Konfi pişirme tekniği, televizyonda ekranlara gelen popüler yemek yarışmalarında sıklıkla kullanılıyor. Yemek pişirme teknikleri, çok farklı çeşitlerle özellikle lüks restoranlarda kullanılıyor. Konfi pişirme tekniği ise Fransızca bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Konfi tekniği kısaca yemeğin kısık ateşte pişirilmesi anlamına gelebilir. Peki, konfi nedir? İşte, konfi pişirme tekniği ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Konfi kelime anlamı olarak Fransızca da muhafaza etmek fiilinden türemiştir. Mutfakta kullanılan konfit pişirme tekniği için yüksek ateşte pişen yemeklere oldukça zıt bir durumdur. İşte, konfi tekniğiyle ilgili detaylar.
KONFİ TEKNİĞİ NEDİR?
Pişirme tekniği olarak bilinen konfit kelimesi muhafaza etmek anlamını taşır. Yemeğin kendi yağıyla ve içinde muhafaza edilmesi ise konfittir.
Konfi tekiğinde bir yemek bekletilmesi ve kısık ateşte uzun süreli pişirilir. Konfi tekniğinde yemeğin ısısını kendi kendine pişerken iyi ayarlamak geriyor.
Yüksek ateşte pişen yemek ise konfi tekniğine uygun değildir. Konfi tekniği genelde et ve balık yemekleri için kullanılır.
Ayrıca yemeklerin kendi yağında bekletilmesine de konfilemek denir.