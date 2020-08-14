Kişloren (kiş) nedir ve nasıl yapılır? Kişloren tarifi, yapımı ve malzeme listesi

Kişleron tarifi, bu lezzeti mutfaklarında denemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Fransız restoranlarında karşımıza çıkan ve hayır diyemediğimiz kişleron çeşit çeşit malzemelerle hazırlanıyor. İçindeki malzemeleri sayesinde lezzeti katlanan kiş, pratik şekilde hazırlanıyor. İşte, kolay ve pratik kişleron tarifi ve yapılışı.

Yapımı için malzemeler

200 gram un

100 gram tereyağı

4 adet yumurta

30 mililitre su

200 gram sucuk

100 gram gravyer ya da kaşar

250 mililitre krema

1 tutam muskat rendesi

Tuz

Karabiber

Quiche Lorraine (kişloren) tarifi Nasıl yapılır?

Unu ve tereyağını yoğurma kabında elinizle karıştırarak birbirine yedirin.

Ortasını açtığınız karışıma 1 adet yumurta, su ve tuz ekleyip yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabına kaldırın.

Hamur dinlenirken iç harcı için sucuğu küp küp doğrayın soğuk suya koyup haşlayın.

Haşladığınız sucukları sudan alıp tavada birkaç dakika çevirin ve soğumaya bırakın.

Krema, yumurta, tuz, karabiber ve muskatı çırpın.

Tart hamurunu merdaneyle hafifçe açıp genişletin ve kalıba yerleştirin.

Hamurun tabanına çatalla delikler açıp kenarlardaki fazlalıkları kesin.

Hamurun üzerine bir pişirme kağıdı koyup ağırlık yapması için bir avuç kuru fasulye ya da nohut koyun.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tart hamurunu fırına verin.

10 dakika kızarttığınız hamurun üzerindeki kağıdı ve ağırlıkları alın.

Hamuru yeniden fırına verip 5 dakika daha pişirin.

Ardından sucukları, rendelediğiniz peyniri ve kremalı yumurta karışımını da kalıba döküp kişi son kez fırına verin.

Fırının fanı açıkla halde 25 dakika kadar pişirdiğiniz quiche Lorraine’i ılınınca dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…