Kazandibi tarifi ve malzemeleri: Kolay kazandibi nasıl yapılır? İşte Kazandibi tatlısı hazırlanışı!

Kazandibi, hafif tatlı statüsünde bulunan oldukça lezzetli bir menü seçeneğidir. Büyük küçük herkesin severek tükettiği kazandibi tarifi de merak ediliyor. Hazırlanışı oldukça pratik. Eğer denemek isterseniz, kazandibi yapımını sizin için derledik.

MALZEMELER:

6 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı pirinç unu

Tarçın

NASIL YAPILIR?

Süt, toz şekeri, mısır nişastası ve pirinç ununu bir tencereye alıp çırpın. Güzelce karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımınız muhallebini kıvamına gelene kadar karıştırın.

Tatlınızın dibinin yanık olması için de tepsiyi ocağa alıp altını açın. Hazırladığınız muhallebiden bir kepçe alın. Tepsiye yerleştirip tarçın ve pudra şekeri ile karıştırın. Ardından güzelce tepsiye yayın ve tepsiyi çevirerek tatlınızı kahverengi hale gelene kadar pişirin. Daha sonra kalan muhallebiyi de tepsiye ekleyip yayın. Kazandibini ocaktan alıp buzdolabında dinlendirin. Soğuduktan sonra şerit şeklinde dilimleyin ve rulo haline getirin. Dilerseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.